„Trompetenwunderkind“ ist in Greiz zu erleben

Das „Trompetenwunderkind“ Filippo Lombardi ist am Sonntag in der Reindorfer Kirche zu Gast. Mit der Vogtlandphilharmonie spielt er Werke von Mozart.

Greiz-Reinsdorf. Diie Vogtlandphilharmonie Greiz/Reichenbach gastiert in der Reinsdorfer Trinitatiskirche.

Zu einem Serenadenkonzert lädt die Vogtlandphilharmonie Greiz/Reichenbach am Sonntag, dem 20. August, in die Trinitatiskirche des Greizer Ortsteiles Reinsdorf ein. Ab 17 Uhr sind die Musiker zu erleben und sie haben einen sehr jungen Trompeter und eine Gastdirigentin dabei.

Das Konzert widmet sich den Werken von Wolfgang Amadeus Mozart: die Sinfonie Nr. 27 G-Dur (KV 199), das Fagottkonzert B-Dur (KV191) in der Fassung für Trompete sowie die Cassation D-Dur (KV100/62a).

Der Gast an der Solotrompete ist der erst 2005 in München geborene Filippo Lombardi, der bereits im zarten Alter von sechs Jahren mit dem Trompetenspiel begann. Heute studiert er nicht nur dieses Instrument, sondern begann auch noch ein Orgelstudium.

„Es ist ein Wahnsinn, dass er das Fagott-Konzert auf der Trompete spielt“, sagt Intendant Stefan Fraas. Man hatte sich vorgenommen, den ersten Preisträger des neu ausgelobten Werner-Pircher-Preises zu einem Konzert zu verpflichten. Der Preis wird vom Land Tirol und der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien seit vergangenem Jahr vergeben. „Wir konnten es nicht glauben, dass der junge Mann mit grade mal 16 Jahren doch den Preis abgeräumt hat“, klingt Fraas regelrecht fasziniert. Auch den Dirigentenstab hat er für das Konzert an eine sehr junge Künstlerin weitergereicht. Am Pult steht die vielfach preisgekrönte Südkoreanerin Hyeju Jung, die ihr Dirigierstudium an der Hochschule für Musik Würzburg abschloss und bereits mit jeder Menge großen Orchestern musizierte, nebenbei noch ihren Master im Orgelspiel ablegte und zahlreiche Meisterkurse absolvierte. Sie gilt als eines der größten Dirigiertalente in Südkorea und Deutschland gleichermaßen.

„Vor langem hatte uns die Kirchgemeinde in Reinsdorf angesprochen und wir freuen uns sehr, in der Trinitatiskirche nun dieses ganz besondere Konzert zu spielen“, sagt Stefan Fraas.

Karten für das Konzert gibt es im Pfarramt Reinsdorf (03661/63401), im „City-Life“ Greiz, in der Buchhandlung „Bücherwurm“, bei Vogtlandblumen in Greiz-Schönfeld, beim Bauzentrum Löffler (Filialen Greiz und Reichenbach) sowie bei Elektro Kummer in Reichenbach.