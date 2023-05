TSV Zeulenroda: Die 9-jährige Eva Ludwig ist eine Klasse für sich

Saalfeld/Zeulenroda. Starker Saisoneinstieg für Nachwuchs des TSV Zeulenroda in Saalfeld.

Gelungener Saisoneinstieg für die Nachwuchsleichtathleten des TSV Zeulenroda: Zur Bahneröffnung im Stadion „An den Saalewiesen“ Saalfeld kamen die Athleten bei besten Bedingungen zu großartigen Leistungen, wie Ute Wiegand mitteilt. Insgesamt wurden die TSV-Sportler 26-mal auf das Podest gerufen.

Höher, schneller, weiter

Allen voran strebte die 9-jährige Eva Ludwig, die alle Disziplinen (50 Meter-Lauf in 8,65 Sekunden, 3,43 Meter im Weitsprung, 21,50 Meter beim Schlagball-Weitwurf) gewinnen konnte. Herauszuheben war dabei noch ihr 400 Meter-Lauf, den Eva in 1:17,47 Minuten und mit rund 70 Metern Vorsprung vor der Zweitplatzierten, souverän für sich entschied. Starke Leistungen vollbrachten auch andere Sportler des TSV – so sprang Nils Illgen (Altersklasse M8) im Weitsprung 3,38 Meter weit und sprintete die 50 Meter in 8,75 Sekunden.

Elisa Granso ließ den 11-jährigen Mädchen mit guten 7,74 Sekunden über 50 Meter und 4,30 Meter beim Weitsprung ebenfalls keine Chance. Weitere 1. Plätze gab es für: Henri Bach beim Schlagballweitwurf, Nils Illgen über die 400 Meter, Moritz Seeliger beim 50 Meter-Sprint, Alexander Seeliger beim 100 Meter-Lauf und im Weitsprung. Einen 2. Platz belegte Linda Granso über 50 Meter, im Weitsprung, mit dem Schlagball und über die 400 Meter-Strecke. Henri Bach sicherte sich Silber im Weitsprung und im 50-Meter-Sprint- Elisa Granso kam über 400 Meter als zweite ins Ziel und Nils Illgen holte Platz 2 beim Schlagballwerfen, ebenso wie Moritz Seeliger, der zudem noch Silber im Weitsprung holte. 3. Plätze gab es für Henri Bach über die 400 Meter, Elisa Granso mit dem Schlagball, und Moritz Seeliger über die 400 Meter-Strecke.