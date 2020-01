Turnhalle in Teichwolframsdorf wird saniert

Um die Turnhalle in Teichwolframsdorf ist ein Bauzaun aufgestellt. Draußen wartet ein Bagger auf seinen Einsatz, auch in der Halle sieht alles nach Baustelle aus. Und das hat einen berechtigten Grund: Insgesamt investieren der Landkreis Greiz und die Landgemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf dort gerade circa eine halbe Millionen Euro, um das Gebäude nach massiven Schäden wieder zu sanieren.

Gleich von mehreren Stellen sei Wasser in die Turnhalle eingedrungen und habe die Schäden verursacht, sagt Gabriela Fleischer, Sachgebietsleiterin vom Kreisbauamt des Landkreises Greiz – zum einen durch das Dach/ein Fallrohr und zum anderen von anderen Stellen im Außenbereich. Alles das habe man inzwischen behoben. Die Fläche um die Turnhalle wurde aufgeschachtet, eine Drainage zur Entwässerung gelegt und auch neue Dachrinnen angebaut.

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf nun Träger der Turnhalle

Auch die Malerarbeiten im Inneren sind bereits fertig und der Bereich für den sogenannten Prallschutz, der Verletzungen vorbeugen soll, ist bereits geputzt. Ab 1. Februar sollen laut Fleischer die Abdichtungen für den Sportboden eingebaut werden. Danach soll die Fußbodenheizung, dann der Sportboden und anschließend der Prallschutz folgen.

Insgesamt rund 500.000 Euro sollen die Arbeiten kosten. Rund 100.000 Euro steuert die Landgemeinde bei. Auf Antrag des Landkreises gemeinsam mit der Gemeinde gab es rund 200.000 Euro Fördermittel vom Thüringer Bildungsministerium für das Projekt. Der Rest kommt vom Landkreis. Die Turnhalle ist wegen der umfangreichen Arbeiten derzeit gesperrt, die Sportler weichen auf andere Einrichtungen, beispielsweise in Waltersdorf, aus.

Doch selbst nach Fertigstellung der Maßnahme sind noch nicht alle Arbeiten an der Halle zu Ende, allerdings ist die Verantwortlichkeit in Zukunft eine andere. Bisher galt nach einem 1994 geschlossenen Vertrag der Landkreis als Träger der Einrichtung, die Landgemeinde war aber als Grundstückseigentümer zu einem Drittel finanziell an den Kosten beteiligt. Das kam auch daher, dass der Landkreis Träger der Grundschule Teichwolframsdorf ist, die die Halle für den Schulsport mit nutzt.

Seit 1. Januar 2020 ist das jedoch anders. Zu diesem Zeitpunkt trat das neue Thüringer Sportfördergesetz in Kraft, das die Trägerschaft im Paragraf zwölf neu regelt. Träger ist nun nach der Gesetzeslage die Landgemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, wie auch Gabriela Fleischer bestätigt. Die Gemeinde muss damit auch für alle Kosten aufkommen. „Errichtung, Betrieb und Unterhaltung (Trägerschaft) öffentlicher Sport- und Spielanlagenerfolgen nach Maßgabe der Sportstättenentwicklungsplanungen durch die Gemeinden“, heißt es im entsprechenden Paragrafen. Daneben wäre noch eine freie Trägerschaft möglich.

Das aber stellt die Gemeinde vor große finanzielle Probleme, wie deren Bürgermeisterin Petra Pampel (Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit, IWA) jüngst im Interview mit dieser Zeitung sagte. Denn klar ist beispielsweise schon jetzt, dass etwa das Dach dringend saniert werden muss, damit es nicht erneut zu einem Wasserschaden kommt. Dazu kommt die Unterhaltung, also zum Beispiel die Energiekosten. Eine Menge Geld für die finanziell angeschlagene Landgemeinde, die sich nach wie vor in der Haushaltssicherung befindet. Das bereite ihr Kopfschmerzen hatte Bürgermeisterin Pampel im Interview gesagt, denn sie wisse noch nicht, wie sie das nötige Geld aufbringen könne.