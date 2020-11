Mit der Sanierung der Turnhalle Irchwitz könnte es schon im Juni kommenden Jahres losgehen. Zumindest peilt der Landkreis diesen Termin für den Baubeginn an, wie eine Nachfrage unserer Zeitung ergab. Einen konkreten Zeitplan gebe es jedoch noch nicht. Rund anderthalb Jahre werden die Arbeiten dann dauern.

Fördermittel sind beantragt

Die Halle, die seit 2018 aus Sicherheitsgründen gesperrt ist, muss grundhaft saniert werden. „Neben dem allgemein schlechten baulichen Zustand und Feuchteschäden im Mauerwerk sind insbesondere Heizung, Sanitär und Elektro dringend erneuerungsbedürftig, ebenso die Deckenkonstruktion“, heißt es aus dem Landratsamt. Darüber hinaus muss Barrierefreiheit hergestellt werden. Derzeit wird davon ausgegangen, dass sich die Kosten auf rund 1,18 Millionen Euro belaufen.

Über 700.000 Euro Zuschuss möglich

Für das umfangreiche Bauvorhaben habe der Kreis bereits Fördermittel beim Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend, Sport beantragt. Über die Sportstättenförderung könnten so 60 Prozent der Kosten, also über 700.000 Euro, vom Freistaat übernommen werden.

Der Greizer CDU-Landtagsabgeordnete Christian Tischner freut sich über diese Nachricht besonders. Er ist Mitglied im Sportausschuss des Landtags und hat dort nachgehakt. Ihm wurde bestätigt, dass der Landkreis einen Fördermittelantrag für die Turnhalle in Irchwitz eingereicht hat. „Die entsprechende Anmeldung der Fördermittel wurde bereits mit einer hohen Priorität eingeordnet“, sagt Tischner und fährt fort: „Dennoch heißt es für den Landkreis, eine große Summe an Eigenmitteln bereitzustellen, was in einem Jahr allein nicht zu stemmen ist.“

Zustand ist unbefriedigend

Obwohl sich der Politiker freut, dass es einen groben Zeitplan gibt, bedauert er, dass die Grundschüler noch länger darauf warten müssen, in der Turnhalle Sport treiben zu können. Dass die Mädchen und Jungen für den Sportunterricht in die Kurt-Rödel-Halle ausweichen müssen, sei „kein befriedigender Zustand“. Dadurch müssten sie auch Kürzungen im Stundenplan hinnehmen, so der Christdemokrat.

Ebenso sehnsüchtig würden Sportler einiger Greizer Vereine darauf warten, dass sie die Irchwitzer Halle wieder nutzen können. Wie Christian Tischner, der auch ehrenamtlich im Kreissportbund aktiv ist, erzählt, würden die Sportler ihn regelmäßig darauf ansprechen, wann die Sporthalle endlich saniert wird. Derzeit müssen sie ausweichen auf andere Turnhallen, was wiederum zur Folge hat, dass sie ihre gewohnten Trainingszeiten nicht einhalten könnten.