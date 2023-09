Über 40 Trucks kommen zum Treffen nach Zeulenroda-Triebes

Zeulenroda-Triebes. Die Premiere des Trucker-Treffens am Wochenende findet aber nicht - wie ursprünglich geplant - im Waldstadion statt. Gefeiert wird nun in Kleinwolschendorf.

Auf dem Kleinwolschendorfer Platz präsentieren sich am Wochenende 45 Trucks aus Deutschland und Österreich. Auch wenn sich der Standort für das erste Trucker-Treffen in Zeulenroda-Triebes in den letzten Wochen geändert hat, es wird stattfinden und zum ersten Mal mit Fahrzeugen, die teilweise mit Airbrush verschönert sind.

Am Samstag ab 10 Uhr geht es auf dem Kleinwolschendorfer Platz los. Der Eintritt auf das Gelände tagsüber ist kostenfrei. Lediglich zu den Abendveranstaltungen wird ein Obolus fällig.

DJs legen auf

Bereits am Freitag ab 19 Uhr soll das Event, dessen Hauptorganisator der Zeulenrodaer Tommy Gottschalk ist, losgehen. Ein Festzelt, das rund 800 Leute aufnehmen kann, wird aufgebaut, so der 27-Jährige. Gottschalk blickt auf mehrere Jahre Erfahrung in der Veranstaltungsbranche zurück und freut sich, trotz der Hindernisse, die ihm aufgebürdet wurden, auf das kommende Wochenende. „Ich möchte ein Event für mein Zeulenroda-Triebes organisieren, worauf man sich alljährlich freuen kann“, so der Zeulenrodaer, der auch einen Truck fährt.

Am Freitagabend wird im Festzelt der Zeulenrodaer DJ und Organisator des Trucker-Treffens, mit „Easttime“ auflegen und ab 22.30 Uhr kommen die „Genossen Fett“ mit DJ Doc Emkus.

LKW-Tauziehen am Samstag

Am Samstag ab 10 Uhr sind dann alle eingeladen, die die Trucks etwas genauer unter die Lupe nehmen wollen. Die Fahrer, die extra aus Deutschland und Österreich mit ihren großen Gefährten kommen, freuen sich auf staunende Augen, begeisterte Besucher und viele Fragen der Gäste und Gespräche. Am Samstag ab 14 Uhr ist Kraft angesagt. Es wird ein Lkw-Tauziehen veranstaltet. Den ganzen Tag wird DJ Leeguys aka Steffen Siegel aus Schleiz mit über 30 Jahren Erfahrung und Titeln aus den 70ern, 80ern, 90ern und 2000ern für musikalische Umrahmung sorgen. Ab 20 Uhr stehen die Mitglieder der Band „Skiline Riders“ parat im Festzelt. Die Nacht ausklingen lässt DJ Wildlife.

Am Sonntag ab 10 Uhr sind alle zu einem Frühschoppen eingeladen, bevor die Trucker dann wieder auf die Straße müssen.