Über den Pakt zwischen zwei Teufeln

Über einen gelungenen Start ins neue Jahr der Reihe Prominente im Gespräch konnte sich Initiator Harald Seidel am 20. Januar in der Greizer Buchhandlung Bücherwurm freuen.

Zur Lesung der Historikerin Claudia Weber, die ihr Werk „Der Pakt - Stalin, Hitler und die Geschichte einer mörderischen Allianz“ vorstellte, machten sich derart viele Besucher auf die Beine, dass selbst die Treppe als Sitzgelegenheit herhalten musste.

„Die wahren Dimensionen dieses Pakts sind kaum bekannt. Es ist der mutige Verdienst von Professorin Weber, diese tatsächliche Größe der Ereignisse aufzuzeigen“, erklärte zum Auftakt der Veranstaltung Franz-Josef Schlichting, Leiter der Zentrale für politische Bildung Thüringen. Der deutsch-sowjetische Nichtangriffspakt, bekannt als Hitler-Stalin-Pakt, wurde am 23. August 1939 geschlossen und war ein auf zehn Jahre befristeter Vertrag zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion.

Mit ihrem Buch wolle sie dieses Ereignis in die europäische Geschichte einbetten und zeigen, wie Hitler und Stalin Tag für Tag zusammen gearbeitet haben. „Dabei ermöglichte die Zusammenarbeit der beiden Diktatoren nicht nur den Kriegsbeginn in Europa, sondern veränderte in 22 Monaten die politische Landschaft des Kontinents von Grund auf“, erklärt die Historikern in ihrem Buch.

Anhand historischer Quellen und Archivdokumenten zeichnet sie nach, wie Hitler und Stalin zwischen 1939 und 1941 den Kontinent untereinander aufteilten und wie es zum Bruch des Bündnisses kam. Sie enthüllt erschreckende Aktionen gegen Kriegsflüchtlinge wie Juden, Polen und Ukrainer. Insbesondere erschütterten die Zuhörer die Ereignisse an der polnisch-ukrainischen Grenze, wo die Menschen von beiden Seiten mit Maschinengewehrsalven regelrecht hingerichtet wurden.

Das Bündnis kam nicht plötzlich und unerwartet, denn an der Phase des politischen Schacherns, bei dem es um die Neuordnung Europas ging, waren die europäischen Staaten bereits Mitte der dreißiger Jahre beteiligt. Wirtschaftliche Interessen standen dabei schon eher im Raum.

Musikalisch umrahmt wurde der Abend von Francesca Fiore am Violincello.