Über die Flucht aus der DDR berichtet

Um eine Flucht aus der DDR geht es am Donnerstag, 3. September, um 18 Uhr im Martin-Luther-King-Zentrum Werdau.

Der gebürtige Chemnitzer Matthias Langer berichtet an diesem Abend anhand originaler Aufnahmen über seine Flucht aus der DDR, über den „gelungenen Grenzübertritt“ und vom neuen Leben in der Bundesrepublik. Am 6. August 1972 steckt der damals 21-jährige Langer in den letzten Zügen seiner lang geplanten Flucht aus der DDR. Der Student weiß, er lässt Familie, Freunde und die Heimat in wenigen Stunden für immer hinter sich. Gemeinsam mit seiner Verlobten und einer Freundin machen sie sich von Karl-Marx-Stadt aus auf den Weg. In Ungarn droht der Flucht ein unerwartetes Ende, denn die Staatssicherheit beobachtet sie. Die Angst vor der Verhaftung ist allgegenwärtig. Sie können die Flucht fortsetzen, doch der Grenzübertritt wird zunehmend strapaziöser. Matthias Langer spricht den beiden Frauen immer wieder Mut zu. Tatsächlich gelangen sie nach 24 Stunden Flucht vom Grenzübergang Rumänien völlig entkräftet nach Österreich und betreten später westdeutschen Boden.

Der Eintritt ist frei. Aufgrund der aktuellen Situation wird um Anmeldung bis zum 31. August unter info@martin-luther-king-zentrum.de oder telefonisch unter 03761/76 02 84 gebeten.