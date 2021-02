Über drei Jahre Hickhack

Aus meiner Sicht zu beurteilen, wer im Recht und wer im Unrecht ist, ist schwer. Mein persönlicher Vorschlag wäre, dass ein unabhängiger Vermittler, so wie es in der großen Politik jedes Mal praktiziert wird, wenn die Fronten verhärtet zu sein scheinen, eingesetzt wird. Der beste Weg wäre, wenn sich beide Parteien in ihren Gremien grundlegend eine Meinung bilden, dann aufeinander zugehen. Es muss doch möglich sein einen Weg zu finden, der auf rechtlicher Basis im Sinne beider Partner sowie der Steuerzahler und der Fördermittelgeber steht. Schließlich ist eine große Summe an Fördermittel beim Bau der Seestern Panorama Bühne geflossen. Vielleicht könnte bei der Entscheidung auch mal die soziale Ader aktiviert werden, denn Arbeitsplätze hängen an der Entscheidung dran. Nicht zu vergessen ist auch die Außenwirkung der Stadt. Ein wunderschönes Veranstaltungsareal vegetiert vor sich hin, während eine zusätzliche Veranstaltungsbühne in Blickweite aufgebaut wird. Ganz zu schweigen vom bleibenden Eindruck der Künstler, die sich allesamt auf den Auftritt am Zeulenrodaer Meer freuen und dann auf eine Bühne auf einem Schotterplatz delegiert werden. Und das nur, weil sich zwei Parteien nicht einigen können über die Bedingungen der Nutzung der städtischen Veranstaltungsbühne auf privatem Grundbesitz.