Ulrich Pfeffer aus Greiz spendet zum 100. Mal Blut

Zum jüngsten Blutspendetermin in der Regelschule in Greiz-Pohlitz kamen insgesamt 74 Spender. Das sei wohl die höchste Anzahl an freiwilligen Lebensrettern in diesem Zeitraum für den kleinen Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), wie er nun in einer Mitteilung schreibt.

Der Greizer Ulrich Pfeffer mit der Leiterin des DRK-Ortsverbandes Greiz, Ilona Köhler. Foto: DRK-Ortsverband Greiz

Unter den freiwilligen Spendern war bei diesem Termin auch ein ganz besonderer: Ulrich Pfeffer aus Greiz hatte an diesem Tag seine 100. Blutspende, ein nicht alltägliches Jubiläum. Die Helfer des Ortsverbandes Greiz um Leiterin Ilona Köhler würdigten dies mit einem großen Dankeschön und einem kleinen Präsent, worüber sich Ulrich Pfeffer sehr freute, schreibt der Verband.

14.000 Blutspenden werden in Deutschland täglich benötigt

Tatkräftig unterstützt wurden die ehrenamtlichen Helfer an diesem Tag auch von den beiden Schülern der Arbeitsgemeinschaft Junge Sanitäter der Lessingschule Greiz. Sie hatten bereits im August bei der Blutspendekampagne fleißig mitgeholfen.

Nach einem Bericht des Ärzteblattes werden in Deutschland täglich 14.000 Blutspenden benötigt. Doch nur zwei bis drei Prozent der deutschen Bevölkerung spenden regelmäßig. Insbesondere im Sommer und in der Ferienzeit könne es deswegen immer wieder zu Engpässen kommen. Von einer Blutspende habe aber auch der Spender etwas. So wird er im Vorfeld ärztlich untersucht und sein Blut auch beispielsweise auf Hepatitis überprüft.