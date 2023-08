Umfrage in Greiz: Was halten Sie von der Legalisierung von Cannabis?

Wir haben nach dem Kabinettsbeschluss zur Freigabe von Marihuana gefragt.

Bernd Heisig Foto: Ingo Eckardt

Bernd Heisig (79): Das ist ganz großer Quatsch, der Drogenkonsum wird dadurch sicher nicht gebremst, sondern gesteigert. Am Ende landen immer mehr Leute auf der Straße, weil sie ihr Leben nur noch nach Drogen ausrichten. Wer einmal im Drogensumpf ist, kommt doch nie wieder hoch. Für medizinische Zwecke sollte man solche Produkte schon einsetzen dürfen – aber dann sind die ja von Ärzten verschreiben und werden kontrolliert von Apotheken ausgereicht.

Getrud Müller Foto: Ingo Eckardt

Gertrud Müller (74): Ich finde, dass die medizinische Freigabe von Cannabis-Produkten ein ganz wichtiger Punkt war, um Menschen zu helfen, die wirklich notwendigerweise ein Mittel zur Bekämpfung von Schmerzen haben. Ich hätte mir bei einer früheren Wirbelsäulenoperation diese Möglichkeit gewünscht. So traurig das auch ist, die mögliche Freigabe wird missbraucht werden, da bin ich mir recht sicher. Das gefällt mir überhaupt nicht.

Michael Barth Foto: Ingo Eckardt

Michael Barth (41): Die Freigabe bestimmter Mengen an Cannabis finde ich völlig unnötig. Das braucht niemand. Wer es wirklich benötigt, bekommt es vom Arzt verschrieben. Aus meiner Sicht sind auch Tabak und Alkohol unnötig. Ich glaube, dass es mehr Menschen geben wird, die das ausprobieren, wenn es legal gemacht wird. Und wenn Jugendliche, die ja von der Neuregelung ausgenommen sind, das haben wollen, holen die sich das auch irgendwo.

Gabriele Giegling Foto: Ingo Eckardt

Gabriele Giegling (64): Ganz ehrlich: Ich bin total dagegen. Die Jugend ist schon jetzt vielen Versuchungen ausgesetzt und man weiß nicht, ob die jungen Leute damit dann klarkommen. Und wenn man unter 18-Jährige schützen will: Der Jugendschutz funktioniert schon bei Alkohol und Zigaretten nicht. Kriminalität wird dadurch nicht bekämpft, das Geld wird sich nach einer Legalisierung trotzdem beschafft. Ich bin grundsätzlich auch gegen Tabak-Rauchen.

Stefanie Kind Foto: Ingo Eckardt

Stefanie Kind (30): „Wir halten nichts davon, Cannabis zu legalisieren. Ich selber habe mit Drogen nichts am Hut und möchte das auch nicht – vor allem zum Schutz meiner Kinder. Ein medizinischer Einsatz, nach Verordnung durch den Arzt ist etwas anderes, als nur zum Spaß zu kiffen. Ich vermute, die Kriminalität wird nur noch höher und die Kinder werden noch schneller an Drogenkonsum herangeführt. Das kann so aus meiner Sicht nicht der richtige Weg sein.