Umgehungsstraße für Großebersdorf – Frießnitz – Burkersdorf erneut gefordert

Frießnitz/Großebersdorf. Stephan Brandner plant wieder eine Kundgebung.

Bereits im September machte der Bundestagsabgeordnete Stephan Brandner (AfD) mit einer Kundgebung und einer Straßensperrung auf die seit über 80 Jahren geplante und längst überfällige Umgehungsstraße für Großebersdorf – Frießnitz – Burkersdorf aufmerksam.

Die schon im Juni beim Bund angefragte Finanzierung sei sichergestellt. Es läge demnach bei der Landesregierung, die das Vorhaben nicht umsetze.

Scharfe Kritik an Ministerin

Mit einer erneuten Kundgebung und Straßensperrung am 15. Oktober ab 15.30 Uhr will Brandner den Druck auf die Landesregierung erhöhen. „Die Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft des Freistaats Thüringen, Susanna Karawanskij, lehnte meine Gesprächsforderung, bei dem sie mir darlegen sollte, wann die Bauarbeiten an der Ortsumgehung endlich beginnen werden, ab. Vom Präsident des Thüringer Landesverwaltungsamts hoffe ich bald eine Antwort auf meine längst gestellte Anfrage zum weiteren Verlauf der Dinge zu bekommen. Leider handelt nur die AfD, die Altparteien schweigen“, so Brandner.