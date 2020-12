Umsetzung Digitalpakt im Landkreis Greiz im Zeitplan

Greiz. Probleme gibt es allerdings noch bei der Schulcloud. Die Pilotschulen profitieren bereits in der Pandemie.

Die Umsetzung des Digitalpakts Schule 2020 bis 2024 liegt im Landkreis Greiz laut Landratsamt im Zeitplan. Für die erste Planungsphase seien die Fördergelder bewilligt, die Planungsleistungen vergeben und die Aufträge zur Ertüchtigung der Infrastruktur in den an der ersten Phase teilnehmenden Schulen für 2021 erteilt worden.

Eine wichtige Rolle in der Planung des Landkreises Greiz spielt in diesem Zusammenhang das geplante schulische Rechenzentrum, das in Seelingstädt entstehen soll. Fördermittel über 1,8 Millionen Euro wurden dafür beantragt, die Bewilligung stehe aber noch aus.

Die EU-weite Ausschreibung innerhalb des Sonderausstattungsprogramms der Schulen mit digitalen Endgeräten habe man termingemäß abgeschlossen, die Lieferung könne sich wegen der bundesweit hohen Nachfrage aber bis zum ersten Quartal 2021 hinziehen, schreibt das Landratsamt. An den Pilotschulen – Gymnasium Greiz und Gymnasium Zeulenroda – seien die Geräte aber innerhalb der Pandemie bereits im Einsatz gewesen.

Allerdings gebe es bei der Lernplattform, der sogenannten Schulcloud, die durch das Land Thüringen betrieben wird, noch Nachbesserungsbedarf. Vor ein paar Wochen hatte zum Beispiel am Greizer Gymnasium eine geplante Veranstaltung zu grünen Berufen ausfallen müssen, weil es zu technischen Problemen bei den Servern gekommen war.

Parallel zu der Umsetzung des Digitalpakts laufen laut Landratsamt derzeit auch mit „höchster Priorität“ innerhalb der Pandemie Arbeiten zur Verbesserung der IT-Ausstattung im Greizer Gesundheitsamt und bei den Mitarbeitern im Home-Office.

Durch den Digitalpakt Schule soll laut Bundesministerium für Bildung und Forschung für eine bessere

Ausstattung von Schulen mit digitaler Technik gesorgt werden. Über einen Zeitraum von fünf Jahren stellt der Bund laut Ministerium dafür fünf Milliarden Euro zur Verfügung, davon 3,5 Milliarden Euro in dieser Legislaturperiode. Inklusive Eigenmittel von Land und Schulträger seien das in etwa 137.000 Euro pro Schule oder 500 Euro pro Schüler in Deutschland, rechnet das Ministerium vor.