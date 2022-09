Unbekannter spricht in Greiz Kinder an - Polizei ermittelt Verdächtigen

Greiz. In Greiz wurden Kinder von einem Mann angesprochen und berührt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachtes der sexuellen Belästigung.

Die Kripo Gera hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes der sexuellen Belästigung gegen einen 27 Jahre alten Mann aufgenommen. Wie die Polizei am Dienstag informierte, soll der Mann am 30. August, gegen 19:30 Uhr im Bereich der Heinrich-Fritz-Straße in Greiz zwei Kinder im Alter von acht und neun Jahren "in verdächtiger Art und Weise" angesprochen und sie am Oberkörper berührt haben.

Nach einem kurzzeitigen Aufenthalt entfernte sich wieder. Im Rahmen der daraufhin eingeleiteten Ermittlungen konnte der Mann identifiziert werden. Gegen ihn sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Verletzt wurde keines der Kinder. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

