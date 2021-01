Nach einem Unfall in Berga verletzte sich die Fahrzeugführerin. Das Pferd musste eingeschläfert werden.

Unfall endet für ein Pferd in Berga tödlich

Am Montag, dem 4. Januar, gegen 18 Uhr, führte ein 59-Jähriger zwei Pferde an der Bundesstraße 175. Plötzlich riss sich ein Tier los, rannte auf die Straße und kollidierte mit einem Pkw auf der Straße. Durch den Unfall wurde die 28-jährige Fahrzeugführerin verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Auch an ihrem Auto entstand Sachschaden. Aufgrund des Unfalles musste das Pferd letzten Endes eingeschläfert werden. red