Unfall mit Bus in Töppeln

Töppeln. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Am Sonnabend gegen 7.45 Uhr kam es laut Polizei zu einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem Nissan. Die 43-jährige Pkw-Fahrerin fuhr in die Kreuzung Straße der Republik / Am Bahnhof in Töppeln. Dabei missachtete sie den vorfahrtsberechtigten Bus.

Dabei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Jedoch entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Schaden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zum Einsatz kam neben der Polizei auch die Töppelner Feuerwehr.

