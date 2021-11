Unternehmer setzen sich in Zeulenroda in Szene

„#IchBinZeulenrodaTriebes“, so die Aktion mit Fotoplakaten, die große und kleine Unternehmer sowie Selbstständige am Wochenende für ihre Stadt gestartet haben. Hinter jedem einzelnen Plakat steht ein Unternehmen, ein Geschäft, eine Agentur, die in Zeulenroda-Triebes ansässig sind. Mit einem ganz persönlichen Spruch drücken sie auf ihren Wunsch für ihre Stadt aus. Die Aktion wurde angeschoben durch den Zeulenrodaer Verein „Löwenspinne“ und das Fotoshooting über den Zeulenrodaer Marcus Daßler.