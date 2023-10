Unternehmer Michael Täubert aus Mohlsdorf veröffentlicht sein erstes Buch: "48 Stunden an nur einem Tag. Mehr Zeit zum Leben".

Unternehmer stellt in Greiz sein Buch vor

Greiz. Michael Täubert aus Greiz erzählt aus seinem Leben und gibt Tipps

Am Dienstag, 17. Oktober, stellt der Greizer Unternehmer und Mohlsdorfer Ortschaftsbürgermeister, Michael Täubert, in der Greizer Bibliothek sein gerade erschienenes Buch „48 Stunden an nur einem Tag“ vor.

„Michael Täubert zeigt anhand seiner ganz persönlichen Lebensgeschichte, wie es möglich ist, Zeitmanagement zu optimieren, ein Unternehmen erfolgreich zu führen und sich trotzdem Zeit für ein ausgefülltes Privatleben zu nehmen“, heißt es in der Ankündigung.

Das Buch sei gedacht für Entscheider, Geschäftsführer, Inhaber oder Teamleiter, aber auch für einfach interessierte Leser, die wissen wollen, wie man vielfältige Aufgaben unter einen Hut bekommt. Es ist eine Mischung aus Biografie und Ratgeber, die zeige: Die Bezeichnung „Macher“ kommt von machen.

Dienstag, 17. Oktober, 18.30 Uhr, Bibliothek Greiz; um Platzreservierung wird aufgrund der begrenzten Kapazitäten unter der Telefonnummer 03661/703 425 gebeten.