Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unterstützung für die Unterstützer in Greiz

Von Petra Lowe

Greiz. Als Botschaft wollte der Vorstand des 1. FC Greiz seine Initiative in der Corona-Zeit verstanden wissen - jetzt, wo Training und Wettkämpfe nicht möglich, die Kosten für Energie, Wasser und die Unterhaltung der Spielstätte aber weiterlaufen. Die Initiative gilt den Sponsoren und Unterstützern der Vereine in Greiz.

Zu 90 Prozent finanziert sich der 1. FC Greiz durch finanzielle Hilfe aus der hiesigen Wirtschaft. "Und genau an dieser Stelle möchte sich der Verein an alle Greizerinnen und Greizer wenden, die vielen regional verwurzelten Sponsoren zu unterstützen, heißt es in der Botschaft. Doch kann der Einzelne dafür etwas tun? "Ja", sagt Vereinsvorstand Stefan Kauerauf, "durch ein gezieltes Einkaufsverhalten und bei der Vergabe von Aufträgen".

Vereinssponsoring ist Herzensangelegenheit

Dabei hat der Vorstand des 1. FC Greiz durchaus im Blick, dass sich die wirkliche Situation der Wirtschaft erst viel später zeigen werde. Doch schon jetzt wird jeder Betrieb den Euro zweimal umdrehen. Sponsoring steht da sicher nicht an erster Stelle. Doch man sei mit vielen Betrieben und Unterstützern schon Jahre verbunden, sagt Kauerauf. Vereinssponsoring ist eine Herzensangelegenheit. Allerdings besteht die Gefahr, dass die Kassen schlicht leer sind - katastrophal für die Wirtschaft, katastrophal für den Verein und seine rund 200 Mitglieder.

Durchkommen durch Corona-Krise mit Live-Video

Beim 1. FC versucht man durchzukommen durch die Corona-Auflagen. Auch im Fußball wird die digitale Welt genutzt. Die Jugend und die Männer trainieren, der Trainer leitet sie online an. Die Greizer haben sich an ein Live-Video-Trainingsprogramm des VFC Plauen gehängt. Es ginge auch darum, die jungen Spieler im Boot zu halten, sagt Kauerauf. Die Kinder werden nicht online trainiert. Die Knirpse brauchen den Trainer vor Ort. Dennoch. Auch, wer sich fit hält und mit dem Ball agiert, ist in Gedanken bei seinem Team. Und die Fußballleidenschaft tut das Übrige bis alle wieder gemeinsam spielen können.

Verpasste Chance durch Corona bei Hobby-Astronomen

Den Aufruf zur Unterstützung der Unterstützer findet Mathias Thiel, Vorsitzender der Astronomischen Gesellschaft, gut. Er selbst bemerke, dass er jetzt eher der Verkäuferin drei Euro Restzahlung überlasse. Man passt sich der Situation an. Was an Bewegung möglich ist, wird unternommen. Doch im Leben der Astronomischen Gesellschaft ist Ruhe eingekehrt. Alle Veranstaltungen wurden abgesaqt. Zum Großteil sind sie nachzuholen. Anderes nicht. Thiel ärgert sich über die verpasste Chance. "Vier erste Plätze haben wir bei 'Jugend forscht' belegt", sagt er. Normalerweise hätten sie zwei Siege davongetragen. Und nun diese außerordentliche Leistung, nur in der falschen Zeit. "Das verfällt alles", bedauert Thiel. Man müsse 2021 wieder neu antreten. "Dabei hätten wir in diesem Jahr etwas reißen können", sagt er.

Überleben des Gesundheitszentrums gefährdet

"Es geht uns bescheiden", sagt Silvia Kolibal von Friends in Greiz. Seit 18. März ist das Gesundheitszentrum geschlossen. "Wir sind im Büro und nutzen die Zeit, das Zentrum zu verschönern und zu desinfizieren", sagt sie. Doch vor allem hofft sie auf eine Lockerung der Corona-Auflagen ab 6. Mai. Online Kurse anzubieten, war keine Option für die Chefin. „Wir wollen unsere Mitglieder im Hause haben und sie wollen nicht vor dem Computer trainieren, sondern ihren Trainer treffen.“ Zum Glück gebe es eine große Bindung der Mitglieder zum Gesundheitszentrum, so Kolibal.

Die finanziellen Aussichten sind bei den laufenden Kosten nicht gut. Der Mitgliedsbeitrag werde nicht eingezogen, weil keine Leistungen angeboten werden. Soforthilfe könnten Vereine nicht bekommen, so Kolibal. Und eine Rücklage könne das Gesundheitszentrum nicht bilden. So sei das Überleben der Einrichtung gefährdet, sagt sie.

Durchhalten bei Faustballern in Obergrochlitz

„Jetzt heißt es: durchhalten“, sagt Mike Steudel vom Turn- und Sportverein Obergrochlitz. Man könne jetzt nichts tun, nur zwei Leute würden die Sport- und Außenanlagen pflegen und Rasen mähen. Aber an Spielbetrieb sei ja wohl längst nicht zu denken. „Erst mal sehen, wann wir Faustballer wieder trainieren können“, sagt Steudel und hofft auf ein baldiges Ende, das für den Verein und alle Freunde ein Aufatmen bringt.

Hoffnungen der Radsportler im Ungewissen

„Wir telefonieren miteinander“, sagt Thomas Hentschel, Vorstand des 1. Radsportverein 1886 Greiz. Der Vereinssport aber liege brach. Nur zwei junge Sportler dürften mit einem Trainer Einzelstunden absolvieren. Die Greizer Hoffnungen für den Nachwuchs Cup Thüringen. Doch bislang ist auch im Radsport alles abgesagt. Die Situation sei vor allem für die Kinder schwierig, die ohne Anleitung blieben.

„Der Aufruf der Fußballer ist gut“, sagt Hentschel, der selbst eine Firma für Heizung und Sanitär hat und weiß, wie schwierig die wirtschaftliche Situation ist. Man könne nur die notwendigsten Reparaturen machen. Dennoch sei es für ihn noch nicht existenzbedrohend, sagt Hentschel und, dass er mit einem schlechten Jahr rechne, sollte die Corona-Krise bis September andauern.