Unterwegs im reizvollen Oberland

Als Zeulenrodas Gesundheitswanderführer Peter Fleischer für den zweiten Februar zum Aktionstag Gesundheitswandern aufrief, war es auch für das Bernsgrüner Ehepaar Regina und Manfred Werner selbstverständlich, daran teilzunehmen.

Eine Motivation zum Wandern brauchen Werners nicht. Beide lieben die Natur, ihre Heimat und beide sind schon seit Jahren beim Gesundheitswandern mit Peter Fleischer dabei. Das nicht nur die Talsperre Zeulenroda und der Pöllwitzer Wald eine Vielzahl von möglichen Wanderwegen bietet, sondern auch das Oberland rund um Bernsgrün, bewiesen die beiden am Dienstag. Bereits um 9 Uhr früh starteten sie bei bestem regenfreiem Wanderwetter von Bernsgrün aus bergan auf die Frotschauer Höhe, bergab nach Frotschau und wieder bergan in die Siedlung Kleinamerika. Vorbei an der ehemaligen Ausflugsgaststätte Klein Amerika ging es auf dem alten Grenzweg und heutigen Müllerburschen- und Drachenrundweg entlang in Richtung Mehltheuer.

Dieser idyllische Grenz-Weg zwischen Thüringen und Sachsen war nicht nur noch mit ausreichend trittfestem Schnee bedeckt, sondern bot auch mit dem sehenswerten Holzunterstand Drachenhöhle mit Drachen ein Highlight am Wegesrand. Hier legten Werners eine kleine Rast ein, bevor es weiter nach Mehltheuer und dann von dort nach Bernsgrün ging.

Unterwegs wurden wie bei Peter Fleischer einige gymnastische Übungen gemacht. Obwohl sie jetzt noch auf die Gemeinschaft beim Wandern verzichten müssen, waren Werners mit viel Freude unterwegs, hielten ihr Herz-Kreislaufsystem in Schwung und setzten mit der rund zehn Kilometer langen Wanderung viele Schritte zum Fithalten in die Tat um.

Und wie sie von Peter Fleischer erfuhren, haben rund 35 Wanderfreunde getrennt voneinander an diesem Aktionstag teilgenommen.