Der Songwriter Joseph Parsons bei einem seiner früheren Auftritte im Peanuts in Greiz

Unverwechselbar mehrdimensional: US-Performer Joseph Parsons spielt wieder in Greiz

Greiz. Der Songwriter kehrt am Freitag ins Greizer Peanuts zurück

Der aus Philadelphia stammende Songwriter Joseph Parsons wird auf seiner aktuellen Tour „Come heaven or high water“ auch im Peanuts Greiz einen Zwischenhalt einlegen. Am Freitag, 13. Oktober, will er dort neben altbekannten Songs seiner mehr als 20-jährigen Karriere auch sein neues Album „Holy loneliness divine“ vorstellen.

Der in Europa ansässige Ausnahmekünstler, Songwriter und Performer hat sich mit außergewöhnlichen Studio- und Live-CDs einen Namen gemacht. Parsons ist bekannt für seine mehrdimensionalen Aufnahmeproduktionen und schreibt unverwechselbare Songs, die sich oft jeder Kategorisierung entziehen. Er verwebt Genres, indem er Spuren von Emo, Soul und Folk zu seinem eigenen, einzigartigen Rock’n’Roll-Stil verschmilzt.

Neben klassischen Songwriter-Größen wie James Taylor, Cat Stevens, Bob Dylan und Jackson Browne haben auch Sonderlinge und Genies wie Miles Davis, Paco de Lucia, Daniel Lanois und Bob Marley ihre Spuren bei Joseph Parsons hinterlassen. Aus all diesen Einflüssen kreiert er Musik, die sich nicht darum kümmert, ob sie in normierte Genre-Schubladen passt.

Von seinen emotionalen und energiegeladenen Live-Shows konnten sich Fans guter Gitarrenmusik in der Vergangenheit bereits mehrfach im Greizer Peanuts überzeugen.

Freitag, 13. Oktober, 20 Uhr, Peanuts Greiz, Bahnhofstr. 5; Karten gibt es für 18 Euro unter Telefon: 03661/672 067 oder an der Abendkasse.