Ute Lukasch eröffnet Wahlkreisbüro in Greiz

Ihr neues Wahlkreisbüro hat die Landtagsabgeordnete Ute Lukasch (Linke) in Greiz in der Carolinenstraße 14 eröffnet.

Die Schmöllnerin zog bei den Landtagswahlen 2014 und 2019 über die Landesliste ihrer Partei in den Thüringer Landtag ein und ist nun auch für den Landkreis Greiz zuständig, nachdem kein Kandidat der Partei direkt für den Landkreis Greiz gewählt wurde. Sie kenne die Region noch gut, nachdem sie von 2010 bis 2013 als regionaler Mitarbeiter der Partei für Ostthüringen arbeitete, und habe diese Aufgabe „sehr gerne übernommen“, so Lukasch bei einem Pressetermin anlässlich der Eröffnung.

Azubi-Ticket auf dem Programm

Wichtig sei ihr nun, unter die Menschen zu gehen und mit ihnen das Gespräch zu suchen. So überlege sie beispielsweise, auch in Greiz zum gemeinsamen Kochen und Essen auf den Markt einzuladen – eine Aktion, die sie im Altenburger Land schon wiederholt veranstaltet habe. Zudem plane sie Besuche bei den Vereinen im Greizer Landkreis. Auch bei der Jugendweihe wolle sie in Zukunft die Reden halten.

Zudem sei sie als langjähriges Mitglied des Petitionsausschusses schon mit einigen Themen vertraut. So konnte sie zum Beispiel berichten, dass die Petition für das Azubi-Ticket für den Landkreis Greiz am Wochenende abgeschlossen wurde und das Quorum von 1500 Unterschriften für eine öffentliche Anhörung überschritten worden sei. Die Unterschriften wurden thüringenweit gesammelt. Das Azubi-Ticket gilt derzeit thüringenweit, außer im Landkreis Greiz.

Auch einen ersten Termin gibt es im neuen Wahlkreisbüro bereits. Für Mittwoch, 4. März, wird ab 13.30 Uhr zum gemeinsamen Schauen und Diskutieren des zweiten Anlaufs der Ministerpräsidentenwahl eingeladen.

Die Sprechzeiten im Büro in Greiz sind montags und mittwochs von 10 bis 16 Uhr. Termine sind auch nach Absprache möglich, Telefonnummer 03661/456 154.