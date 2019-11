Uwe Möhring verlässt das Textilforschungsinstitut Thüringen-Vogtland (TITV Greiz), das er in den zurückliegenden 18 Jahren geleitet hat. Das bestätigt er auf Nachfrage.

„Nach 18 Jahren wollte ich mal etwas anderes machen“, begründet er diesen Schritt. Gekündigt habe er bereits vor einiger Zeit und zunächst keine andere Arbeitsstelle gehabt. Wo er künftig tätig sein wird, stehe auch jetzt noch nicht endgültig fest, wie er sagt. Bis Ende des Jahres ist Möhring noch beim TITV angestellt.

Größter Erfolg während seiner Zeit als Chef des Forschungsinstituts sei, dass sich das TITV mit seiner Ausrichtung national und international einen Namen gemacht habe. „Und es sind namhafte Kunden nach Greiz gekommen“, so Uwe Möhring, der unter anderem deutsche Automobilhersteller und die Firmen Bosch, Siemens und Philips nennt.

Die Region will der in Mohlsdorf lebende Möhring aber nicht verlassen, „ich bleibe hier“.

Ab 1. Januar wird Fabian Schreiber das Textilforschungsinstitut in Greiz leiten. Schreiber studierte Maschinenbau und promovierte im Bereich Automatisierung textiler Fertigungsverfahren. Im Alter von 23 Jahren hat er seine erste Firma gegründet, 2014 folgte die ARK Industrie AG in Aachen, ein Automatisierungsdienstleister mit Spezialisierung auf digitale Transformation von Unternehmen der Textilbranche. Zuletzt war Schreiber wieder in der Forschung tätig, er leitete in den zurückliegenden zwei Jahren die Nachwuchsforschergruppe Soziotex an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Diese erforscht digitale Assistenzsysteme in der Textilbranche.