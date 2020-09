Verärgert über fehlende Geschichtsdaten auf Schild an der Greizer Lessingregelschule

Schilder an historischen Gebäuden entlang des Verlaufes der Reußischen Fürstenstraße. Hier an der heutigen Lessingregelschule in Greiz.

Der Verein Reußische Fürstenstraße ist stolz auf seine Arbeit. Arbeit, die in ganz Ostthüringen zu sehen ist. Sie ermöglicht das Wandeln auf den Spuren der Reußen und der Reußischen Fürstenstraße. In den 90er Jahren hat der Verein unzählige Straßen beschildert, die ein Teil der Reußischen Fürstenstraße sind. Später kamen Bauwerke hinzu. „Erst waren es 90 und später noch einmal gut 50 Gebäude beziehungsweise touristische Attraktionen, die wir mit Tafeln ausstatteten“, sagt Vereinsvorsitzender Erhard Schmelzer.

Ausschnitt aus der Geschichte

Auf den Tafeln stehen historische Informationen zu den Objekten. „Ein Ausschnitt aus der Geschichte“, erläutert Erhard Schmelzer. „Auf eine solche Infotafel passt nicht alles drauf. Die Tafeln, die wichtige Bauwerke hinsichtlich der reußischen Geschichte beschreiben, tragen vordergründig Ereignisse, die im Zusammenhang mit den Fürsten stehen.“

Der Inhalt der Tafel an der Lessingregelschule sorgte nun für Unmut bei zwei Frauen, die einst als Schülerinnen das Gebäude besuchten. Zu ihrer Zeit war das Gebäude im Herzen der Stadt die Erweiterte Oberschule „Dr. Theodor Neubauer“. In einem Brief an die Redaktion, den Bürgermeister, den Verein äußern beide Frauen ihren Unmut darüber, dass der Zeitraum zwischen 1948 und 2009 keine Erwähnung findet. Und das auch nicht zu lesen ist, dass einst Ulf Merbold diese Schule besuchte.

Vereinsvorsitzender Erhard Schmelzer erklärt, dass es sich bei den Tafeln um einen geschichtlichen Abriss handelt, der einen kleinen Überblick liefern soll und keinerlei Vollständigkeit haben kann. Der Verein habe mit einer der Frauen bereits Rücksprache genommen. Man sei stets bereit, Tafeln zu erneuern und Vorschläge aufzunehmen. Eine Tafel kostet etwa 120 Euro, hierfür müsse gesammelt werden.

QR-Codes auf den neueren Tafeln

Schmelzer berichtet, dass die jüngsten Tafeln wie beispielsweise in Bad Köstritz mit einem QR-Code versehen sind, der weiterführende geschichtliche Daten bietet. So etwas könnte er sich auch für die Lessingschule vorstellen.