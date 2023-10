Veranstaltung in Zeulenroda: Wie kann man sich vor Betrügern schützen?

Zeulenroda. Polizeihauptkommissar nennt Fallbeispiele und gibt Praxistipps.

„Telefonbetrug, Enkeltrick oder Datenklau im Internet - die aktuellen Tricks der Kriminellen sind vielfältig“, warnt Polizeihauptkommissar Andreas Bart von der Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gera. Wie man sich davor schützen kann und was zu tun ist, wenn man doch einmal getäuscht wurde, berichtet der Polizist bei einer kostenlosen Infoveranstaltung. Dazu lädt die Landeskirchliche Gemeinschaft Zeulenroda am Mittwoch,18. Oktober, um 17 Uhr in die Luthergasse 19 ein. Neben konkreten Fallbeispielen und Praxistipps besteht auch die Möglichkeit für Rückfragen.

Der Nachmittag bildet den Auftakt der Veranstaltungsreihe „Expertentipps zu Alltagsfragen“, die Hilfestellung zu Themen wie Sicherheit, Vorsorge und Techniknutzung geben will. „Als Christen haben wir eine Verantwortung für die Menschen in unserer Stadt“, erklärt Jens-Kristen Zierold von der Landeskirchlichen Gemeinschaft. Als Mitinitiator der Reihe will er ganz praktisch mithelfen, „den Überblick in dieser schnelllebigen Zeit zu behalten.“ Auch das nächste Thema steht bereits fest: Am 20. März informiert die ehemalige Pflegeheimleiterin Heidrun Schneider zu den Themen Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. red

Mehr Infos im Internet unter www.lkg-zeulenroda.de