Verbot nagt an Existenzen in Greizer Region

Urlaub machen oder mal ein paar Tage fernab von zu Hause entspannen, ist derzeit nicht drin. Denn Ferienhöfe, Pensionen oder ähnliches dürfen wegen der Corona-Verordnungen nicht an Touristen vermieten. Nur Geschäftsreisende sind vom Beherbergungsverbot ausgenommen. Manche Betreiber geraten durch die neuerliche Schließung in Schwierigkeiten. Cornelia Uhlig betreibt ein Bungalowdorf in Zadelsdorf am Zeulenrodaer Meer. Dort verwaltet sie 25 Bungalows. Sieben davon gehören ihr selbst. Die anderen vermietet sie im Auftrag der Besitzer. Sie sagt: „Wenn die Saison nicht im März oder spätestens im April starten kann, dann wird’s eng.“ Im vergangenen Jahr habe sie etwa 40 Prozent ihres Umsatzes verloren. Sie lebt von der Vermietung ihrer Bungalows und der Verwaltung der anderen. Sieben Buchungen wurden im November von den Gästen storniert mit der Begründung, dass die Gastronomie geschlossen habe. Im Dezember habe sie ihren Gästen absagen müssen, die ein paar gemütliche Tage über Silvester in den Hütten verbringen wollten. „Das ist wirklich bitter“, sagt Cornelia Uhlig. Dabei sei die Hauptsaison 2020 im Sommer wirklich gut gelaufen. Denn die Menschen haben wegen der Pandemie vor allem in Deutschland Urlaub gemacht, wie sie sagt. „Aber wenn Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten wegfallen sollten, dann ist meine Existenz bedroht.“ Etwas anders ist die Lage bei dem Rentnerpaar Anne Willenbrock und Manfred Grätz. Sie haben vor einigen Jahren einen Vierseithof in Rohna in der Gemeinde Harth-Pöllnitz gekauft. „Weil viel Platz war, haben wir in einem Teil des Hofes zwei Ferienwohnungen ausgebaut“, sagt Anne Willenbrock. Dafür hat das Paar einen Kredit aufgenommen. Zudem leben auf dem Brückenhof Rohna etliche Tiere, darunter zwei Pferde, Hund, Katze, Meerschweinchen. „Wir haben die Tiere hauptsächlich für unsere Gäste angeschafft. Gerade die Kinder lieben Ferien auf dem Bauernhof. Dazu gehören Tiere“, sagt die Rentnerin. Die Haltungskosten seien nicht zu unterschätzen. Dazu kommen die Betriebskosten des Hofes. Durch das Beherbergungsverbot habe sie ein Drittel des üblichen Umsatzes eingebüßt. Weil sie die Ferienwohnungen im Nebenerwerb betreiben, bekommt das Rentnerpaar keine Corona-Hilfe. Für 2021 läge nicht mal eine Buchung vor. „Die Unplanbarkeit macht unsere Situation schwierig“, sagt Anne Willenbrock. Beide überlegen, ob sie nicht lieber den Hof aufgeben sollen, wenn sich die Pandemie mit weiteren Infektions-Wellen hinzöge. Verzögerte Impfungen und die mangelnde Impfbereitschaft bereiten dem Paar Sorge. „Ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr mit der Pandemie durch sind“, sagt die Rentnerin. Ja, es träfe sie nicht so schlimm wie manch andere. Beide hätten eine auskömmliche Rente. „So langsam sind diese ewigen Einschränkungen nicht mehr schön und weniger gut auszuhalten“, sagt Anne Willenbrock. Was fehle, sei das gemütliche Beisammensein mit Freunden und Nachbarn. Davon kann auch Franziska Rossbach ein Lied singen. Sie betreibt in Clodra das Restaurant Am Töpferberg mit Campingplatz und drei Ferienhütten. „Bei uns feiern die Menschen all ihre Familienfeste, von der Geburt bis zum Tod.“ Vom geselligen Beisammensein lebt ihr Restaurant. Die Ferienhütten habe sie hauptsächlich für größere Familienfeiern bauen lassen. Gäste könnten die Ferienhütten dazu buchen. „Das läuft sehr gut. Sogar für dieses Jahr liegen schon einige Buchungen vor, obwohl das noch völlig unkalkulierbar ist, ob, wann und in welchem Umfang wieder gefeiert werden kann.“ Der Campingplatz sei vor allem bei Niederländern sehr beliebt. Dafür habe sie noch keine Buchungen für dieses Jahr. Sie findet vor allem diese Unplanbarkeit und die Kurzfristigkeit von Entscheidungen seitens der Politik schwierig. „Im letzten Jahr haben wir zwei Tage vorher erfahren, dass wir am 15. Mai wieder öffnen dürfen. Am Vorabend kam um 19 Uhr noch eine Mitteilung des Landkreises, dass wir zwar öffnen dürften, aber nur den Außenbereich. Wie soll sich ein Gastwirt auf so etwas vorbereiten?“ Seit November sind ihre fünf Mitarbeiter in Kurzarbeit. November- und Dezemberhilfe sind beantragt. Weil der Grund und Boden und die Gebäude ihr gehören, habe sie es im Vergleich zu anderen Gastronomen oder Feriendorf-Besitzern recht gut. Franziska Rossbach blickt positiv in die Zukunft und hofft auf eine gute Sommersaison. Doch eines finde sie mittlerweile sehr bedenklich. „Die Leute halten sich nicht mehr so an die Maßnahmen, wie das im letzten Frühjahr der Fall war. Der private Bereich ist das Problem.“ Wenn sich alle schon während der leichten Einschränkungen im Oktober an die Verordnungen gehalten und die Sache mit dem Virus ernstgenommen hätten, wäre aus Franziska Rossbachs Sicht ein harter Lockdown nicht nötig gewesen und Restaurants und Unterkünfte wären weiter geöffnet.