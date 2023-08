Verein des Jahres 2023 in Greiz gesucht

Greiz. Die heiße Phase der Abstimmung für Vereine läuft

Die Ostthüringer Zeitung sucht wieder gemeinsam mit dem Verein „Greiz erleben“ den Verein des Jahres 2023 in Greiz. Der Wettbewerb läuft sei einer Woche, die fünf Finalisten haben wir ins Rennen geschickt.

Bereits zum achten Mal wollen „Greiz erleben“ und OTZ ehrenamtliches Engagement der Greizer würdigen. Beworben hatten sich Vereine mit Sitz oder Hauptbetätigungsfeld in Greiz. Fünf Vereinen haben wir in diesen Tagen jeweils eine komplette Zeitungsseite gewidmet. Leser und Jury entscheiden dann gemeinsam über den Sieger.

Siegerehrung zum Suppenfest

Diese Vereine gehen in diesem Jahr ins Rennen: Die Interessengemeinschaft Greizer Neustadt, der Feuerwehrverein Greiz, der Feuerwehrverein Neumühle, der Verein Wurzeln und Flügel im Wald und die Astronomische Gesellschaft Greiz sind die Kandidaten für den Verein des Jahres 2023. In den zurückliegenden Tagen haben wir die Vereine ausführlich vorgestellt. So haben Sie, liebe Leser, die Möglichkeit bekommen, sich von jedem Verein ein Bild zu machen. Nun wissen Sie, in welchen Bereichen sich die Mitglieder engagieren, was sie bereits erreicht haben und was ihre Ziele sind.

Nun geht es in die heiße Phase der Abstimmung. Bis 20. August können Sie unter anderem per E-Mail an greiz@funkemedien.de mitmachen und Ihre Stimme abgeben. Sie können zudem online über die Facebookseite des Vereins Greiz erleben abstimmen.

Aber auch die Jury hat ein Wörtchen mitzureden. Zu ihr gehören Vertreter des Vereins Greiz erleben, Sponsoren sowie Katja Grieser von der OTZ. Jedes Mitglied kann noch Punkte an einen Verein vergeben. Nachdem wir die Stimmen ausgezählt haben, wird der Gewinner gekürt. Der Sieger wird zum Suppenfest am 9. September bekanntgegeben.

Dank Unterstützung von Unternehmen und Einzelpersonen bekommt nicht nur der Gewinner ein Preisgeld, sondern jeder Verein, der zu den Finalisten gehört. Die Vereinsbrauerei spendiert zudem 100 Liter Freibier.