Die Finalisten des Wettbewerbs „Verein des Jahres in Greiz“ im vergangenen Jahr.

„Verein des Jahres in Greiz“: Wettbewerb geht in die sechste Runde

Greiz. Aus allen Bewerbungen werden fünf Finalisten ausgewählt.

Der Verein „Greiz erleben“ und die Ostthüringer Zeitung sind sich einig: Wir werden auch in 2022 unsere Aktion „Verein des Jahres in Greiz“ fortsetzen. Zum sechsten Mal in Folge werden Vereine gesucht, die sich gern schon jetzt dafür anmelden können über die Homepage von „Greiz erleben“ unter https://greiz-er-leben.de.

Preisgeld und umfangreiche Vorstellung des Vereins

Aus allen Bewerbungen werden fünf Finalisten auf einer kompletten Seite der OTZ Greiz/Zeulenroda-Triebes vorgestellt. Wer es in die Endrunde schafft, ist nicht nur wegen der Möglichkeit, sich einer breiten Öffentlichkeit vorstellen zu können, ein Gewinner. Jeder Finalist bekommt ein Preisgeld, das von Sponsoren finanziert wird.

Dankbar sind die Initiatoren des Wettbewerbs, dass sich bei den ersten fünf Auflagen viele großzügige Unterstützer gefunden haben – und wir hoffen, dass das auch diesmal wieder so sein wird.

Der exakte Zeitplan wird noch bekanntgegeben, die Sommermonate werden für die Vereinsvorstellung ins Auge gefasst. Die Preisverleihung soll im September oder Oktober stattfinden. Ob dafür wie in Vor-Corona-Zeiten das Neustadtfest als Rahmen gewählt wird, steht noch nicht fest.

Preisverleihung im Jahr 2020 nur virtuell

Die Pandemie ging auch an dem Ausscheid nicht spurlos vorüber. 2020 fand die Preisverleihung nur virtuell statt. Im vorigen Jahr konnte die Übergabe zumindest im kleinen Rahmen im Greizer „10arium“ über die Bühne gehen, wurde von dort live via Facebook in die weite Welt übertragen.

Den Titel sicherte sich in 2021 der Förderverein Waldhaus – in einer Auswahl aus elf Finalisten. Denn aufgrund der Corona-Situation hatte man sich im vorigen Jahr dazu entschlossen, alle elf gemeldeten Teilnehmervereine in die Endrunde zu schicken.