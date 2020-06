Verein fürs gemeinsam Radeln wird gegründet

In die Greizer Vereinsszene kommt Bewegung. Am Sonnabend gründen Radsporbegeisterte den Verein „Radsportfreunde Greiz e.V.“ Dazu berichtete der ehemalige Radrennfahrer und Inhaber von „Kollas Rad Check“ Hannes Kollascheck: „ Mit der Idee der Gründung dieses Verein beschäftige ich mich schon länger. Jetzt habe ich genug Interessenten gefunden. Nun können wir starten.“ Ein Vereinsheim ist auch gefunden. Der Greizer Unternehmer Jens Geißler stellt in der Friedhofstraße 5 ebenerdig Räume zur Verfügung. „Wir verstehen uns nicht als Konkurrenz zu anderen Greizer Vereinen“, ergänzte Andrea Mucke, die auch bei der Gründung aktiv ist. „Unser Hauptaugenmerk liegt auf der gemeinsamen sportlichen Freizeitbeschäftigung für alle Alters- und Bevölkerungsgruppen und Spaß. Wir wollen auch Ansprechpartner für Radler werden, die Greiz als Tagesziel oder Startpunkt einer Etappe wählen.“ Alle künftigen Mitglieder sind ehrenamtlich tätig. Mittlerweile ist der Verein auch auf Facebook zu finden und hat am ersten Tag mehr als 60 Likes bekommen. Eine Webseite ist in Vorbereitung und soll demnächst online gehen. Wer Interesse hat, am 20. Juni Gründungsmitglied des neuen Vereins zu werden, wird gebeten, sich unter E-Mail: info@radsportfreundegreiz.de anzumelden. Aufgrund der vorherrschenden Bedingungen dürfen nur maximal 30 Personen während der Gründung anwesend sein.