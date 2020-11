Verein sieht Chancen und Herausforderungen für Neustadt

Auch wenn das Jahr 2020 für die Interessengemeinschaft Greizer Neustadt wie für andere Vereine vor allem eins der Absagen war – die Neustadtbegehung musste genauso ausfallen, wie die Kanu-Fun-Regatta, das Bolzplatzturnier, die Vergabe der Neustadtperle und geplante Informationsveranstaltungen –, hat man im Verein auch Positives zu vermelden.

Das liegt in erster Linie am regen Baugeschehen in der Neustadt, das viele Veränderungen mit sich gebracht hat, sagt Christian Tischendorf, der neue Vorsitzende. Sein Vorgänger, Steffen Dinkler, hatte das Amt aus beruflichen Gründen niedergelegt, bleibt aber weiter als Schatzmeister erhalten.

Tischendorf und sein Stellvertreter Marco Nagel verweisen zum Beispiel darauf, dass die Fassade des Heyer’schen Hauses am Eingang der Neustadt saniert wurde und die Volkssolidarität dort eine Heimstätte und eine betreutes Wohnen einrichten will. Dazu kommen andere Immobilien beispielsweise in der Carolinenstraße, die schon im neuen Glanz erstrahlen oder an denen gerade gebaut wird.

Und nicht zuletzt wurde nach jahrzehntelangem Leerstand auch der ehemalige Thüringer Hof abgerissen, was Nagel durchaus als Chance begreife. Wenn man Investoren für die Fläche begeistern könne, könne es gelingen, der Neustadt mit ihren Architekturdenkmälern neue Impulse zu geben – etwa mit Wohn- oder Geschäftsbebauung. Sie habe ein „riesige Potenzial“ findet auch Tischendorf, stehe mit dem vorgesehen Hochwasserschutzmaßnahmen – Stichwort Flutkanal – aber auch vor Herausforderungen, bei denen man als Verein zum Nutzen der Greizer mitwirken wolle.

Der neue Vorstand des Vereins besteht aus: Christian Tischendorf (Vorsitzender), Marco Nagel (Stellvertreter), Steffen Dinkler (Schatzmeister), Andreas Brzezinski (Protokoll), André Gottschalk (Veranstaltungen) sowie Gerd Deckinger, Christian Karg und Jan Popp (erweiterter Vorstand).

Der Greizer Elsterbogen mit Neuigkeiten und Berichten aus der Neustadt ist soeben erschienen und kann in einschlägigen Geschäften abgeholt werden.