Verein voller Ideen für die Neumühler Identität

Neumühle. Wettbewerb „Verein des Jahres“: Beim Feuerwehrverein im Greizer Ortsteil ist statistisch fast jeder vierte Bewohner Mitglied.

Einer der Finalisten des seit acht Jahren durchgeführten Vereinswettbewerbs „Verein des Jahres“ – getragen vom Verein „Greiz erleben“ und der Lokalredaktion der Ostthüringer Zeitung – ist in diesem Jahr der Feuerwehrverein Neumühle. Dieser wird von Jens Bräunlich geführt, der gemeinsam mit seinen vier Mitstreitern im Vorstand die Geschicke des Vereins- und des Dorflebens entscheidend prägt.

Neben Bräunlich, der „seinen Ortsteil Neumühle“ auch im Stadtrat Greiz mit Sitz und Stimme in der CDU-/Wir-in-Greiz-Fraktion vertritt, agieren hier unter anderem auch sein Stellvertreter Jörg Wicher und dessen Gattin Anja als Kassenwartin.

Rein rechnerisch ist im Dorf fast jeder vierte Bewohner Mitglied im Feuerwehrverein, denn bei 435 Bewohnern verzeichnet man immerhin 92 Mitglieder (davon 46 Kinder) im Verein. „Ein bisschen schief ist die Rechnung aber schon, denn gerade bei den Kindern sind auch viele aus der Umgebung dabei, die in unserer Kindersportgruppe aktiv sind“, sagt Petra Hofmeister, die Ortsteilbürgermeisterin in Neumühle – selbstverständlich ebenfalls Feuerwehrvereinsmitglied und auch im Heimatverein des Dorfes verankert.

Jörg Wicher (stellvertretender Vereinsvorsitzender) und Ortsteilbürgermeisterin Petra Hofmeister dokumentieren, wie wichtig der Zusammenhalt im Greizer Ortsteil ist. Der Feuerwehrverein trägt dazu einen gehörigen Teil bei. Foto: Ingo Eckardt

Auf diese eigene Kindersportgruppe ist man im Verein ganz besonders stolz. Doch nicht nur dem Sport widmet man sich im Verein – auch das Dorfleben und die Kultur werden bedacht. Im Sägewerk findet die so genannte „Neumühlnale“ mit Filmvorführungen statt. Und auch die Reihe „Konzerte aus dem Hühnerstall“, die man vor Kurzem erst begründete, ist im Gelände der alten Sägemühle angesiedelt.

„Wir haben da viel investiert, um das schön herzurichten, so dass diese Lokalität gut nutzbar ist“, erzählt Petra Hofmeister, die aber das lokale Feuerwehrhaus im Dorfkern als wichtigsten Treff für das Dorfleben betrachtet.

Nach dem verheerenden Hochwasser von 2013 habe man das ganze Gelände wieder aufgebaut. „Um vor Überschwemmungen gewappnet zu sein, haben wir heute mobile Anlagen für das Vereinsleben“, freut sie sich.

Der Verein hat jede Menge Höhepunkte im Jahr: Start ist immer im Frühling, wenn das Osterfeuer entzündet wird. Dann gibt es natürlich ein Hexenfeuer und das traditionelle Maibaumstellen, und die erwähnte „Neumühlnale“ ist ebenfalls ein fester Bestandteil des Dorflebens. Dann ist natürlich das Dorffest zu nennen und ein „Kulturtag“, der in diesem Jahr am 16. September im Sägewerk geplant ist. Dabei kommen regionale Kulturschaffende zum Zuge. Am 30. September steht dann noch ein Herbstfeuer auf dem Plan des Vereines, bei dem etwa ein Dutzend ganz aktive Leute die Fäden in der Hand halten.

ZUR SACHE: Förderung der Sport- und Jugendaktivitäten

Der Erhalt der Sport-Angebote und der Ausbau der Jugendarbeit sollen das Ziel der Investitionen eines möglichen Preisgeldes sein. „Donnerstags gibt es bei uns einen festen Termin für den Kinder- und Jugendsport. Frank Sterner hat das Ganze initiiert und Mitstreiter gefunden – Carolin Hofmann, Christian Bansleben, Bernd Weinhold und Andreas Fröbisch“, berichtet Vereinsvize Jörg Wicher, der sich freut, dass so die Kinder- und Jugendarbeit auf breitere Schultern verteilt werden konnte. Jeder im Verein habe so seine Aufgaben. Hauptsächliche werde Leichtathletik auf dem Sportplatz betrieben, aber im Dorfzentrum können sich die Kinder auch an einer Kletterwand versuchen oder auf der Slackline ihre Balance finden – so widmet man sich auch Trendsportangeboten. „Es sind da recht viele Altersgruppen aktiv – Kinder schon ab drei Jahren. Und es sind eben nicht nur Neumühler, sondern auch Waltersdorfer, Tschirmaer oder Obergeißendorfer Kinder dabei“, erzählt Jörg Wicher.

Und auch wenn der Bewegungsgedanke im Mittelpunkt steht, beteiligen sich die jungen Sportler auch an Wettkämpfen. „Und es werden auch zwei Sportfeste organisiert – eines im Frühjahr und eines zum jährlichen Dorffest am dritten Augustwochenende.

Neu verfolgt man den Gedanken, der Jugend des Ortes eine Art Jugendclub einzurichten – man denkt über eine Art Bauwagen in Selbstverwaltung der jungen Leute nach.

ZUR SACHE: Verein des Jahres 2023 wird gesucht

