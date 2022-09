Vereine der Greizer Region können jubeln

Plohn/Greiz. Bei den Sternen des Sports wurden besondere gesellschaftliche Leistungen geehrt.

33 Sportvereine aus dem thüringischen und sächsischen Vogtland sowie aus dem Saale-Orla-Kreis hatten sich in diesem Jahr für die Sterne des Sports in Bronze

– organisiert durch den Deutschen Olympischen Sportbund und vor Ort durch die Volksbank Vogtland-Saale-Orla – beworben.

In Plohn wurden nun die fünf

Gewinner aus den fünf Regionalmärkten der Volksbank geehrt. Im Bereich Greiz/Zeulenroda gingen insgesamt sieben Vereine in das Rennen um die Sterne.

Bei den Basketballern des Greizer SV beziehungsweise den „Bullets“ war die Freunde über den dritten Platz groß: „Es gibt uns erst seit fünf Jahren und mit der ersten Bewerbung direkt Dritter zu werden, ist ein großartiges Gefühl“, sagte Michael Wellert vom Greizer SV. Sie hatten das Projekt „Gemeinschaft durch Sport“ ins Leben gerufen. Mit dieser Aktion wollen sie Kinder schon im Kindergarten für den Mannschaftssport begeistern. Dazu veranstalten sie eine zusätzliche Trainingseinheit, in der sie besonders auf die jüngsten Kinder eingehen können.

Schwimmkurse im Sommerbringen den Sieg

Den zweiten Platz konnte der Tauchclub Chemie Greiz ergattern, sie hatten sich mit der Aktion

„Auch zu Hause macht die Jugend keine Pause – Ein digitales Fitness-Projekt der Greizer Flossenschwimmerjugend“ viel Zuspruch seitens der Jury sichern können. Die Flossenschwimmer hatten es sich zur Aufgabe gemacht, trotz der durch Corona geschlossenen Schwimmhalle gemeinsam zu trainieren. Hierzu stellten sie ihr Training so um, dass es auch in Videokonferenzen über das Internet funktioniert. Der Tauchclub ist kein Neuling bei den Sternen des Sports, dennoch haben sich auch hier die Vereinsmitglieder riesig über den zweiten Platz gefreut.

Die Mitglieder des Schwimmklubs konnten sich nicht mehr auf den Sitzen halten, sie holten den Sieg mit dem Projekt „Sommerschwimmkurse 2021“. Sie kamen auf die Idee, die Schwimmkurse, welche sonst in der Schwimmhalle stattfanden, in den Sommer und ins Freibad zu verlegen, um trotz der Coronarichtlinien den Kindern das Schwimmen beibringen zu können.

Insgesamt 17.200 Euro fürdas Engagement der Vereine

Die vier weiteren Vereine aus der Region waren der FC Motor

Zeulenroda, der Jugend und Pferdesportverein Pahren sowie der SV Blau Weiss Auma und der TC Blau-Weiß Greiz, sie erhielten jeweils einen Förderpreis.

Auf regionaler Ebene werden seit elf Jahren Vereine ausgezeichnet. Natürlich gibt es auch ein Preisgeld in Höhe von 1500 Euro für den

ersten Platz, 1000 Euro für den zweiten Platz und 500 Euro für den dritten Platz. Zudem erhalten alle weiteren nicht platzierten Vereine einen Förderpreis in Höhe von 100 Euro. Somit belaufen sich die

Gesamtgewinne, die an die

Vereine ausgegeben wurden, auf 17.200 Euro.

Neben den Sportlern nahmen auch Vertreter aus Politik und Wirt-

schaft, wie Gastgeber Andreas Hostalka, Mitglieder des Vorstandes

der Volksbank Vogtland-Saale-Orla oder der Landrat des Vogtlandkreises, Thomas Hennig (CDU), an der Veranstaltung teil.