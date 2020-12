Die Probleme in den Krankenhäusern in Greiz und Schleiz sind auch ein Ausdruck einer über Jahrzehnte verfehlten Gesundheitspolitik in Deutschland, die gerade für kleinere Krankenhäuser existenzgefährdend geworden ist.

Auch die Corona-Pandemie konnte bisher nur relativ gut überstanden werden, weil plötzlich Milliarden Euro vonseiten des Bundes zur Verfügung standen, die eigentlich schon vorher in das System hätten fließen müssen. Tatsächlich werden Krankenhäuser immer mehr wie wirtschaftliche Betriebe geführt, die im besten Fall Gewinn abwerfen sollen. Das ist in Greiz und Schleiz nicht anders als im Rest Deutschlands. Gesundheit ist zu einer Ware geworden, irgendwo zwischen den Interessen von Pharmakonzernen, Krankenkassen und politischen Absichten. Banken wurden mit teuren Rettungsschirmen gerettet, das Gesundheitssystem dagegen fast kaputtgespart. Und während manche Manager teilweise Millionengehälter erhalten, bekommen Pflegekräfte nur einen Bruchteil davon. Wenn die Corona-Pandemie eines gezeigt hat, dann dass sich bei der Profitorientierung im Gesundheitssystem etwas ändern muss, durch die die Arbeit in Krankenhäusern quasi auf Kante genäht ist. Die Gesundheit der Menschen muss wieder im Vordergrund stehen, nicht Fallpauschalen und Gewinnmargen.