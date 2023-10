Vergessener Maler aus Neuärgerniß kehrt mit Werkschau in Landkreis Greiz zurück

Hohenleuben. Warum die Bilder des vergessenen Malers Otto Gessner aus Neuärgerniß jetzt in Hohenleuben im Museum Reichenfels im Landkreis Greiz zu sehen sind.

Mit einer Schenkung von über 100 Werken des Triebeser Malers Oscar Gessner von den Enkeln des Kunstsammlers Paul Feustel hatte das Museum Reichenfels in Hohenleuben alle Hände voll zu tun. Am Samstagabend ist der erste Teil der Ausstellung der Bilder Oscar Gessners eröffnet worden.

Die Hohenleubener Bürgermeisterin Stefanie Soch (parteilos) sprach in ihrem Grußwort großen Dank an das Engagement der Museumsmitarbeiter aus, ohne die eine solche Ausstellung nicht denkbar wäre. „Unsere Region wird durch Ihre Arbeit kulturell enorm bereichert“, sagte sie.

Auch der CDU-Kreisvorsitzende des Landkreises Greiz, Ulli Schäfer, ließ es sich nicht nehmen, der Eröffnung beizuwohnen. „Ich kannte Oscar Gessner vorher nicht. Es ist spannend, wie Gessner die Menschen der Region porträtiert hat und damit das Landleben im 19. Jahrhundert festgehalten hat“, sagte Schäfer.

Auch die Enkel des Kunstsammlers Paul Feustel waren aus Hessen und Bayern angereist. „Es ist das Beste, was unserem Erbe widerfahren konnte. Wir sind sehr dankbar, dass Oscar Gessner durch die Ausstellung und den Werkkatalog eine solche Würdigung erfährt“, sagte Enkelin Monika Fesel. Sie könne sich noch erinnern, wie voll die Wände im Hause ihres Großvaters Paul Feustel gewesen waren. „Überall hingen Gessner-Bilder.“ Auch Reiner Feustel zeigte sich dankbar, dass die Bilder nun an einem würdigen Ort aufbewahrt werden und „sozusagen in ihre Heimat zurückgekommen sind.“

Denn Oscar Gessner wurde in 1890 Triebes geboren, studierte Kunst an der Leipziger Kunstakademie und bezog später ein Haus in Neuärgerniß, in dem sich auch sein Atelier befand.

Die Ausstellung wird noch bis 14. März zu sehen sein. Weil nicht alle Bilder auf einmal gezeigt werden können, wird ab Februar Teil zwei der Ausstellung im Museum Reichenfels zu sehen sein. Der Katalog zur Ausstellung mit umfassender kunsthistorischer Einordnung durch Kunsthistorikerin Sandra Kästner ist ab sofort im Museum erhältlich.