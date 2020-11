Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf B92 - Viele Einbrüche und Diebstähle am Wochenende

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf B92

Am Freitag, den 13.11.2020 ereignete sich auf der B92, Höhe Wildetaube, gegen 17:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit 2 beteiligten Pkw. Beide Fahrzeugführer befuhren die Bundesstraße hintereinander aus Richtung Weida kommend in Richtung Greiz. Dass der vorausfahrende 54-Jährige VW-Fahrer verbotswidrig nach links in ein Tankstellengelände einbiegen wollte, erkannte der 34-Jährige Nachfolger mit seinem Pkw Skoda zu spät und fuhr auf. Beide Personen wurden dabei verletzt und mussten ärztlich versorgt werden. An den Pkw entstand hoher Sachschaden. Die Bundesstraße war zeitweise voll gesperrt.

Greiz: Diebstahl eines Fahrrades und einer Bassbox

Am Samstag, 14.11.2020 in der Zeit von 02:45 - 05:15 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein Mountainbike vom Grundstück der Hohen Straße 54 in Zeulenroda-Triebes. Das schwarze Herrenrad der Marke Merida war ungesichert unter einem Carport abgestellt. Zudem fehlt die Bassbox aus dem Kofferraum eines auf selbigem Grundstück unverschlossen abgestellten Pkw. Der Stehlschaden wird auf ca. 400,- Euro geschätzt. Die Polizei in Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer: 03661-6210.

Greiz: Einbruchsversuch scheitert

In der Zeit von Freitag, 13.11.2020, 18:00 Uhr - Samstag, 14.11.2020, 10:15 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein Piercingstudio in der Greizer Brückenstraße einzubrechen. Da die Eingangstür standhielt, blieb es beim Versuch. An der Tür entstand Sachschaden. Die Polizei in Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer: 03661-6210.

Greiz: Ohne Fahrerlaubnis und mit falschen Kennzeichen unterwegs

Am Freitag, den 13.11.2020 um 11:45 Uhr unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Greiz am Bahnhof in Gauern einen Pkw Audi einer Verkehrskontrolle. Dabei wurde festgestellt, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zum Fahrzeug gehörten und der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Es wurden Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung erstattet.

Greiz: Fahren unter Alkohol

Am Freitag, den 13.11.2020 wurde um 22:30 Uhr der Fahrer eines Pkw VW Polo im Zeulenrodaer Ortsteil Schönbrunn einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein in diesem Zusammenhang durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,77 Promille. Der 31-Jährige Fahrzeugführer musste sich einer gerichtsverwertbaren Atemalkoholmessung unterziehen, welche einen Wert von 0,38 mg/l zeigte. Ihn erwartet nun ein Bußgeld.

Greiz: Simson geklaut

Am Freitag, den 13.11.2020 im Zeitraum von 07:35 - 13:35 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein auf dem Schulgelände des Ulf-Merbold-Gymnasiums in der Heinrich-Fritz-Straße in Greiz abgestelltes Kleinkraftrad. Dieses war mittels eines Fahrradschlosses gesichert. Es handelt sich um eine schwarze Simson S50 einer 16-Jährigen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Greiz unter 03661-6210 entgegen.

Pahren: Diebstahl von Dachschindeln

Im Zeitraum von Donnerstag, 12.11.2020, 06:15 Uhr - Freitag, 13.11.2020, 07:15 Uhr entwendeten unbekannte Täter vom Gelände des Bauhofes in Pahren (Hauptstraße) 12 Pakete mit Dachschindeln. Der Stehlschaden wird auf etwa 350,- Euro geschätzt. Wer etwas gesehen hat, kann sich bei der Polizei in Greiz unter 03661-6210 melden.