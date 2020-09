Verletzte bei Auto- und Busunfällen – Polizei sucht nach flüchtigem Unfallverursacher

Am Montagmorgen war ein 61-jähriger Dacia-Fahrer aus einer Parkbucht auf die Carolinenstraße gefahren und missachtete dabei einen Linienbus, der gerade auf die Straße abgebogen war. Nach Angaben der Polizei war der Bus in Richtung B 92 unterwegs.

Es sei infolge zur Kollision beider Fahrzeuge gekommen. Zwei der Fahrgäste des Busses im Alter von 56 und 72 Jahren wurden dabei verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

78-Jähriger bei Kollision mit Auto verletzt

Gegen 10.15 Uhr ist eine 71-jährige Audi-Fahrerin auf der Carolinstraße in Greiz in Richtung B 94 gefahren, als sie einen 78-jährigen Fußgänger erfasste und verletzte. Wie die Polizei mitteilt, hielt die Autofahrerin kurzzeitig vor einem Fußgängerüberweg im Kreuzungsbereich, als sie plötzlich losfuhr und den Rentner erwischte, der gerade den Fußgängerüberweg überquerte.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

Unfallflucht: Polizei sucht nach Zeugen

In Weida im Landkreis Greiz hat ein unbekannter Autofahrer ein entgegenkommendes Fahrzeug beschädigt und anschließend Unfallflucht begangen. Eine 31-jährige VW-Fahrerin sei auf der Burgstraße in Richtung Markt gefahren, als ihr an der Fahrbahnverengung ein bislang unbekannter Fahrer entgegenkam.

Die 31-Jährige hatte angehalten, doch als der Unbekannte an ihrem Wagen vorbeifuhr, berührten sich die Außenspiegel beider Fahrzeuge, sodass es zum Sachschaden kam. Die Polizei bittet nun Zeugen, Hinweise unter der Telefonnummer 03661 6210 zu liefern.

