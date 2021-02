Versicherungsfachfrau mit Leib und Seele

„Versicherungsfachfrau zu sein, bedeutet für mich nicht nur Verkauf von Verträgen und Verdienen, sondern ich sehe es als Verantwortung, Vertrauen und Vorsorge gegenüber meinen Kunden. Ich habe eine Beratungspflicht zu erfüllen. Es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen“. Mit diesem Motto kann Susanne Wenzel in diesen Tagen auf ihr erfolgreiches und erfahrungsreiches 30. Jubiläum als Versicherungsfachfrau bei Signal Iduna zurückblicken. Für Wenzel, die nach der Schule in der Textilbranche in Pausa tätig war, stand nach der Wende fest: „Jetzt mache ich was anderes“. Interesse hatte damals eine Annonce in der Zeitung von der Iduna Nova (seit 2000 Signal Iduna) geweckt. Es begann eine Zeit des Lernens. Lehrgänge wurden besucht. Für eineinhalb Jahre war die junge kontaktfreudige und zielstrebige Frau zeitweise zur Ausbildung im Bildungszentrum Hamburg unterwegs. Danach konnte sie dann ihren Abschluss als Versicherungsfachfrau vorweisen. In ihrem fahrenden Büro, wie sie scherzhaft ihr Auto nannte, war sie nun im Land unterwegs und baute sich einen Kundenstamm auf. Dabei gab es am Anfang auch Probleme. „Als es noch kein Telefon gab, habe ich in Telefonzellen und bei Bekannten meine Kundentermine gemacht. Für mein erstes Telefon habe ich damals fast 5000 DM investiert“, berichtet sie. Für sie war in dieser Zeit besonders wichtig, dass sie ihre Zeit frei einteilen konnte für die Arbeit, Familie und Kindererziehung, den Kitabesuch und die Schulzeit ihrer Tochter Jasmin. Heute macht die aktuelle Situation und Digitalisierung das Arbeiten von daheim aus in ihrem beschaulichen Ort Schönbrunn notwendig. Seit 2003 ist sie Ansprechpartner für alle Fragen rund um Versicherungen in einem Büro in der Stresemannstraße. Zu ihrer Kernsparte ihrer Arbeit gehören das traditionelle Handwerk, der öffentlichen Dienst, Polizei und Beamte. Susanne Wenzel besitzt durch Weiterbildungen eine Regulierungsvollmacht und ist Gewerbesachversicherer. Neue Energie und Kraft schöpft die sympathische Frau im Sport. Sie ist nicht nur seit Jahren aktives Mitglied der Frauensportgruppe Bernsgrün, sondern hat sich seit acht Jahren dem Laufen von fünf bis zehn Kilometer langen Strecken verschrieben. Angefangen hat das sportliche Hobby mit der Teilnahme am Erdachsenlauf in Pausa. Aber auch an einem Spendenlauf für kranke Kinder (Talsperrenlauf in Zeulenroda) nahm sie schon teil. Zahlreiche Urkunden und gute Platzierungen beweisen, dass sie mit Spaß, Lust und Leidenschaft dabei ist, wobei ein Platz auf dem Treppchen nicht ihr vorrangiges Ziel ist. Allein der olympische Gedanke zählt für sie.