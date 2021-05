Versuchter Autodiebstahl in Zeulenroda-Triebes - Diebe stehlen E-Scooter in Greiz

Zeulenroda-Triebes. Das sind die Meldungen der Polizei für Greiz und Zeulenroda-Triebes.

Am Sonntag zwischen ein Uhr und 9:30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Grundstück in der Friedensstraße ein. Hier versuchten sie einen abgestellten Ford zu stehlen, zerkratzten seine Beifahrerscheibe, beschädigten zwei Türklinken an der Garage und einen weiteren VW, berichtet die Polizei. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz unter Telefon: 03661 6210.

Einen abgestellten schwarzen E-Scooter der Marke Maginon entwendeten unbekannte Täter aus einem Hausflur in der Heynestraße in Greiz zwischen Samstag und Sonntag. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Greiz unter Telefon: 03661 6210 erbeten.

