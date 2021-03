Die Einsatzkräfte der Greizer Feuerwehr konnten das Feuer in der Leonhardtstraße schnell löschen.

Feuerwehreinsatz in der Greizer Leonhardstraße

Ein brennender Verteilerkasten hat am Freitag, 12. März, in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Hauses in der Greizer Leonhardtstraße einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Feuerwehr Greiz wurde gegen 14.15 alarmiert.

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt, die Bewohner des Hauses waren schon vor Eintreffen der Feuerwehr evakuiert worden. Die Ursache des Feuers und eine Schadenshöhe waren am Freitag noch unklar.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

