Die Einsatzkräfte der Feuerwehr bei den Löscharbeiten in der Leonhardtstraße.

Verteilerkasten brennt in der Greizer Leonhardstraße

Ein brennender Verteilerkasten hat am Freitag, 12. März, in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Hauses in der Greizer Leonhardtstraße einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.