Viele Medaillen für junge Zeulenrodaer Leichtathleten

Die erfolgreichen Teilnehmer des Sportfests in Bad Köstritz vom TSV Zeulenroda

Bad Köstritz/Zeulenroda-Triebes. Zum Mehrkampf-Sportfest in Zeulenroda trumpfte der Nachwuchs vom TSV Zeulenroda groß auf.

Stolz und mit vielen Medaillen geschmückt kehrten die Zeulenrodaer Leichtathleten vom Mehrkampf-Sportfest der Fünf- bis Elfjährigen aus Bad Köstritz zurück.

Für alle Altersklassen wurde der Dreikampf – bestehend aus einem 50 Meter-Lauf, Weitsprung und Schlagballwurf – angeboten, für die Altersklassen 10 und 11 wahlweise Drei- oder Fünfkampf – zusätzlich ein 60 Meter-Hürden- und ein 800 Meter-Lauf, wie der TSV Zeulenroda nun berichtet. Für einen Glanzpunkt sorgte Elisa Granso mit ihrem Fünfkampf.

Die Kampfrichter maßen 4,60 Meter im Weitsprung – 80 Zentimeter mehr als die Zweitplatzierte. Auch ihr Hürdenlauf war beachtenswert, schreibt der TSV – die Uhr blieb bei 10,96 Sekunden stehen. Die 50 Meter gewann Elisa Granso in 7,54 Sekunden. 26,50 Meter im ungeliebten Ballwurf sowie 3:08,38 Minuten über die 800 Meter reichten zum klaren Sieg im Mehrkampf mit 2152 Punkten. Auch Henri Bach, der in der Männer-Altersklasse Elf den Dreikampf wählte, holte mit 1191 Punkten – 7,89 Sekunden beim 50 Meter-Lauf, 4,27 Meter im Weitsprung und 34 Meter beim Ballwurf – das oberste Treppchen. Melody Kreuzer, die nur einen Punkt Rückstand auf Platz eins hatte, Eva Ludwig und Anton Wagner holten hervorragende zweite Plätze. Dritte Plätze gingen an Janne Schreiter und Nils Illgen.

Im abschließenden vier mal 50 Meter-Lauf bei den Mädchen unter zehn Jahren – Besetzung: Mia Elias, Emma Schulz, Charlotte Kaul und Eva Ludwig – war die Freude riesig. Dank guter Wechsel mussten sie nur der Staffel von Blau-Weiß Bürgel denkbar knapp mit zwei Zehnteln den Vortritt lassen. Die Silbermedaille war der Lohn für fleißiges Training.

Nils Illgen vervollständigte seine bisherige Medaillensammlung, indem er für einen fehlenden Läufer in der Bornaer vier mal 50 Meter-Staffel einsprang und dieser zu Gold verhalf.