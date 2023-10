Vier Tage Halloween in Greiz: Tanznacht mit Gothic-DJ

Greiz. Im Oktober geben die Mitglieder der Alten Papierfabrik Greiz Gas. Zu Halloween kommen auch Kinder auf ihre Kosten. Was sonst noch ansteht.

Die letzten Oktoberwochen versprechen für die Mitglieder des Vereins Alte Papierfabrik Greiz noch einmal etwas hektisch zu werden. Es warten noch eine ganze Reihe von Veranstaltungen darauf, über die Bühne zu gehen. Vor allem zu Halloween hat man einiges geplant und will gleich vier Abende zur Gruselnacht machen, wie der Vereinsvorsitzende Peter Schmidt erzählt.

Zunächst ist aber erst einmal eine „Wiederholungstäterin“ an der Reihe: Die Leipziger Singer/Songwriterin June Coco macht am 21. Oktober zum inzwischen vierten Mal in Park- und Schlossstadt Station, seitdem sie 2019 Premiere dort feierte. Im vergangenen Jahr sorgte sie für ausverkauftes Haus und darauf hofft man natürlich auch diesmal ab 20 Uhr wieder.

Halloween in Greiz

Nicht einmal eine Woche später starten die Feierlichkeiten zu Halloween, die wie im vergangenen Jahr gleich an mehreren Tagen mit Veranstaltungen aufwarten. Weil es sich diesmal mit dem Wochenende anbietet, sollen es sogar vier werden. Nachdem am Freitag, 27. Oktober ab 20 Uhr, zunächst italienischer Rockability mit „South Sardinian Scum“ ansteht, kommt es einen Tag später, wieder ab 20 Uhr, zur Neuauflage der „Schwarzen Tanznacht“. Diese hatte im vergangenen Jahr Premiere, weil ein vergleichbares Angebot für Goth-, New Wave- oder EBM-Fans in der Region noch fehlte. Auflegen will dabei Bruno Kramm, der Szene-Fans als Teil von „Das Ich“ ein Name ist. Den Plattenteller mit ihm teilt Sven Hegewald von „Unterschicht“.

Gruselshow für Kinder

Am Sonntag, 29. Oktober, kommen Familien zum Zug. Aus der Lesung zur Halloweenzeit im vergangenen Jahr entstand die Idee, eine spezielle Veranstaltung für Kinder anzubieten. Das Ergebnis: Eine Gruselshow, bei der man nicht nur mitmachen kann, sondern soll. Kuno, „der Kellergeist“ hat den Schlüssel zu seiner Schatztruhe verloren und will ihn mit den Kindern wiederfinden. 16.30 Uhr geht es los und es wartet noch eine Besonderheit: Es gibt Musik von der wahrscheinlich jüngsten Band aus Greiz, die Fünftklässler von „5 Elements“. Und zuletzt steht am Abend vor dem Reformationstag noch die bekannte Horror-Disco an, mit der vor vielen Jahren alles begann. Auch diese startet gegen 20 Uhr.

Mehr Informationen und Tickets für alle Veranstaltungen: www.altepapierfabrik-greiz.de