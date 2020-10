Vogtland: Fünf neue Partner als familienfreundlich ausgezeichnet

Der Tourismusverband Vogtland unterstützt die Kampagne „Familienurlaub in Sachsen”.

Anfang der Woche fand in Dresden die feierliche Auszeichnung der Partner der Markenkampagne „Familienurlaub in Sachsen” statt. Der Tourismusverband Vogtland e.V. (TVV) unterstützt die Kampagne der Tourismus- und Marketinggesellschaft Sachsen (TMGS) seit vielen Jahren und konnte in diesem Jahr fünf neue Partner gewinnen, die sich der Zertifizierung gestellt haben:

Markneukirchener OT Erlbach,

Hotel Alexandra Plauen,

Wohlfühlherberge Weitblick in Erlbach,

Falknerei Herrmann Plauen,

Vogtländisches Freilichtmuseum Standort Eubabrunn.

Eine wiederholte Zertifizierung haben bestanden: die Stadt Schöneck, der IFA Schöneck Hotel & Ferienpark, das KiEZ Waldpark Grünheide, die Jugendherberge Plauen „Alte Feuerwache“, die Skiwelt Schöneck, die Drachenhöhle Syrau, das KISPI Kinderspielvogtland Grünbach e.V. sowie das Vogtländische Freilichtmuseum Standort Landwüst.

Das Vogtland zählt nun 17 „familienfreundlich-zertifizierte“ Partner – mehr als je zuvor. Pünktlich kurz vor dem Start der Herbstferien präsentiere sich die Region damit als bestens geeignetes Urlaubsziel für eine sichere, abwechslungsreiche und erholsame Auszeit mit der Familie. Für Gäste gilt das Zertifikat als ein Garant für eine besondere Familienfreundlichkeit.

Die feierliche Übergabe der Urkunden und Plaketten erfolgte im Rahmen einer Fachveranstaltung im Deutschen Hygienemuseum durch Frank Ortmann, Abteilungsleiter im Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus sowie Veronika Hiebl, Geschäftsführerin der TMGS.

Touristische Leistungsträger, die Botschafter für die Marke „Familienurlaub in Sachsen“ sein wollen, müssen sich aller drei Jahre der strengen Bewertung von mindestens 40 zu erfüllenden Qualitätskriterien durch eine unabhängige Kommission unterziehen.

Die TMGS integriert die zertifizierten Partner in umfangreiche nationale und internationale Werbemaßnahmen. In ganz Sachsen gibt es aktuell 117 als „familienfreundlich” ausgezeichnete Freizeiteinrichtungen, Unterkünfte und Orte.