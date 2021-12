Vogtland-Philharmonie begrüßt in Zeulenroda das neue Jahr

Zeulenroda-Triebes. In der Dreieinigkeitskirche soll es ein „schwungvolles und heiteres“ Konzert geben.

Schwungvoll und heiter wollen die Musiker der Vogtland-Philharmonie Greiz-Reichenbach am Donnerstag, 13. Januar 2022, das neue Jahr in der Dreieinigkeitskirche in Zeulenroda-Triebes begrüßen. Unter dem bewährten Motto „Beliebte Melodien zum Jahreswechsel“ lädt die städtische Verwaltung um 19.30 Uhr zu dem Neujahrskonzert ein, heißt es in der Ankündigung.

Unter Leitung von Chefdirigent Dorian Keilhack, der mit humorvollen Moderationen auch durch das Programm führe, würden die Besucher die schönsten Ausschnitte bekannter Opern, Operetten und Musicals erleben. Neben dem Sinfonieorchester aus Greiz und Reichenbach dürften sie sich auch auf die Sopranistin Andrea Jörg und den Tenor Daniel Pataky freuen.

Ein Kartenvorverkauf finde am kommenden Dienstag, 14. Dezember, von 14 bis 17 Uhr in der Stadtbibliothek Zeulenroda statt. Hier sei keine EC-Kartenzahlung möglich. Der weitere Kartenverkauf finde dann einzig im Tourismuszentrum am Strandbad montags bis samstags von 10 bis 15 Uhr statt. Informationen gebe es unter Telefon 036628/987064.

Das Konzert werde unter Anwendung der 2G-Regelung mit Abstand durchgeführt.