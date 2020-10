Vogtland Philharmonie: Geheimnis zum Konzert enthüllt

Das ist wirklich eine Besonderheit, die Musikliebhaber nicht alle Tage erleben können: Die Aufführung eines Werkes, das bisher in den staubigen Schubladen der Archive schlummerte.

Die Vogtland Philharmonie lädt zum 2. Sinfoniekonzert ein. Umrahmt wird das Konzert von Antonín Dvořáks Sinfonie Nr. 8 G-Dur und der Ouvertüre zu Goethes Hermann und Dorothea von Robert Schumann. Zwei Werke des belgischen Komponisten Henri Vieuxtemps erleben sogar ihre Premiere. Es handelt sich um die Fantasie für Violine und Orchester La sentimentale sowie das unvollendete Violinkonzert Nr. 8 h-Moll. Die beiden Werke schlummerten bisher wie ein versteinertes Geheimnis in den Archiven. Anlässlich des 200. Geburtstages des Komponisten werden die Werke nun aufgeführt.

Die Konzerte finden im Neuberinhaus Reichenbach am Dienstag, 6. Oktober, 19.30 Uhr, und am Mittwoch, 7. Oktober, 16 und 19.30 Uhr sowie in der Vogtlandhalle Greiz am Freitag, 9. Oktober, 16 und 19.30 Uhr, statt.