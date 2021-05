Vogtland Philharmonie gibt Pfingstkonzert in Reichenbach

Reichenbach. Erstes öffentliches Musizieren des Klangkörpers nach dem Marathon-Lockdown.

Seit 19. Oktober 2020 steht der Konzertbetrieb des Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach still. Zwischenzeitlich passierte zwar etwas, aber eben nicht viel und nur hinter verschlossenen Türen, wie die Aufzeichnung eines Videos zum Silvester- und Neujahrskonzert, eine CD-Produktion mit Werken von Eberhard Klemmstein oder Filmmusikaufnahmen für „Ella – Eine Vogtlandsaga“.

Musikgenuss bei freiem Eintritt

Doch dank der gesunkenen Inzidenzen und der einhergehenden Lockerungen im Vogtlandkreis ist es nun kurzfristig möglich, das traditionelle Pfingstkonzert am Montag, 24. Mai, um 15.30 Uhr im Reichenbacher Stadtpark zu genießen. Auf dem Programm stehen dabei Werke unter anderem von Beethoven, Mozart, Brahms, Sibelius, Grieg. Die Vogtland Philharmonie wird von Dorian Keilhack dirigiert, der auch moderierend durch das Programm führen wird. Der Eintritt ist frei.

Es gibt einige Einschränkungen, denn es gelten weiterhin die gesetzlichen Corona-Bestimmungen und ein strenges Hygienekonzept. Das Veranstaltungsgelände ist auf 300 Besucher beschränkt. Es werden ausschließlich Sitzplätze angeboten. Der Zutritt ist nur gegen Vorlage eines tagesaktuellen Negativtestats zulässig – das Testzentrum in der Cunsdorfer Straße hat am Veranstaltungstag ab 13 Uhr geöffnet. Ebenso wird ein dokumentierter Selbsttest akzeptiert. Die Testpflicht entfällt für mindestens vor 14 Tagen vollständig Geimpfte – hier ist der Impfausweis vorzuzeigen – sowie für genesene Besucher – hier ist der Nachweis über einen mindestens 28 Tage alten, positiven PCR-Test vorzuzeigen. Die Besucher sind angehalten, sich die Hände zu desinfizieren, einen medizinischen oder FFP2-Mund-Nasen-Schutz zu tragen sowie ihre Kontaktdaten zur eventuellen Nachverfolgung am Eingang zu hinterlassen. Um Wartezeiten zu vermeiden, kann die Anwesenheitsdokumentation sowie eine Bescheinigung über einen Selbsttest auf www.v-ph.de heruntergeladen und ausgefüllt mitgebracht werden.

Als letzte Einschränkung gilt nur noch das Wetter, da die Veranstaltung auf Grund der empfindlichen Instrumente nicht bei Regen stattfinden kann.