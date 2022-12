Vogtland-Philharmonie Greiz-Reichenbach feiert dreimal Silvester

Greiz/Reichenbach. Die Vogtlandhalle Greiz und das Neuberinhaus Reichenbach sind Spielstätten für das Orchester.

Mit dem traditionellen Silvesterkonzert will die Vogtland-Philharmonie Greiz-Reichenbach auch in diesem Jahr wieder ein ereignisreiches Konzertjahr beschließen und lädt dazu gleich mehrfach in die Vogtlandhalle ein. Auf die Premiere dort folgen weitere Neujahrskonzerte, die unter anderem für das Neuberinhaus in Reichenbach geplant sind.

Heitere Melodien aus Oper, Operette und Musical sollen in der Vogtlandhalle zum Jahreswechsel dreimal präsentiert werden – um 13.30, 17 und 20.30 Uhr. Eine Mammutaufgabe ist das auch für die vielen Musiker, denen als Solisten Andrea Jörg (Sopran) und Daniel Pataky (Tenor) zur Seite stehen sollen.

Als Dirigent und Moderator sind zwei verschiedene Menschen vorgesehen: Für die Nachmittagsveranstaltungen soll das laut Ankündigung auf der Internetseite des Orchesters Dorian Keilhack übernehmen, für die Greizer Abendveranstaltung der Generalmusikdirektor Stefan Fraas.

Doch damit sollen die Aufführungen noch nicht zu Ende sein. Am 1. Januar wird das Programm dann als Neujahrskonzert im Neuberinhaus Reichenbach aufgeführt. Aufgrund der hohen Resonanz der Vorjahre – außerhalb von Pandemiezeiten – hat man sich auch dort für zwei Auftritte entschieden und will die heiteren Melodien um 14.30 und 18 Uhr (Abonnementkonzert) erklingen lassen.

Am 2. Januar steht dann die Wisentahalle in Schleiz auf dem Plan, weitere Konzerte soll es unter anderem noch in Glauchau, Neumarkt, Meerane, Werdau oder Plauen geben. Am 18. Januar, ab 19.30 Uhr, kommt das Orchester in die Dreieinigkeitskirche Zeulenroda-Triebes, einen Tag später auch nach Weida (Bürgerhaus, ab 19.30 Uhr).

- Tickets für die Greizer Konzerte gibt es in der Vogtlandhalle (Telefonnummer: 03661/62 880) oder in der Greizer Tourist-Information (Telefonnummer: 03661/689 815). - Eintrittskarten für Reichenbach gibt es in der Tourist-Information Reichenbach (Telefonnummer: 03765/32 59 240).