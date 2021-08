Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach gibt Freiluft-Konzerte

Greiz/Zeulenroda. Vogtland Philharmonie spielt in Greiz, Zeulenroda und Reichenfels.

Nach der sommerlichen Urlaubspause soll es bei der Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach wieder heiß hergehen, denn es stehen einige große Freiluftkonzerte auf dem Programm.

Zwar startet das Orchester schon am 15. August mit einem kleineren Konzert rund um Johann Sebastian Bach an den Schleizer Schlosstürmen – Infos gibt es über Schloss Burgk, Telefon 03663/40 01 19. Doch am 20. August geht es dann auf der Seestern-Panorama-Arena am Bio-Seehotel in Zeulenroda (Tickets: Telefon 036628/9 80) mit Philharmonic Rock und einer Symbiose aus Rockmusik und Orchestersound nebst Gesangssolisten richtig los.

Klassiknacht zum Zehnjährigen der Vogtlandhalle

Gediegener, aber nicht weniger glamourös soll es am Sonntag, 22. August, um 19.30 Uhr zur Klassiknacht anlässlich des zehnten Jubiläums der Greizer Vogtlandhalle werden (Tickets: Telefon 03661/6 28 80).

Diese steht zwar als Schlechtwetteroption bereit, doch die Werke wie das Hornkonzert Nr. 1 Es-Dur von Richard Strauß sowie Ausschnitte aus Carl Maria von Webers „Der Freischütz“, Edvard Griegs „Peer Gynt“, Charles Gounods „Romeo und Julia“ oder Wolfgang Amadeus Mozarts „Die Zauberflöte“ sollen auf der extra errichteten Bühne im Goethepark hinter dem Veranstaltungshaus erklingen.

Zu Gast sind die Sopranistin Judith Spießer sowie der Solohornist der Sächsischen Staatskapelle Dresden, Zoltán Mácsai.

Am Freitag darauf, 27. August, wird ab 19.30 Uhr die Burgruine Reichenfels in Hohenleuben wieder in einen Freiluftkonzertsaal verwandelt.

Bunte musikalische Mischung auf Burganlage in Reichenfels

Laura Jacobi, Lewin Blümel, Voc A Bella und Keven Weinmann bringen zusammen mit dem Orchester eine bunte Mischung aus Klassik, Film, Rock und Pop auf die mittelalterliche Burganlage (www.ticketshop--thueringen.de).

Mit einem Kammerkonzert des Konzertmeisterquartetts der Vogtland Philharmonie endet der August am Sonntag, 29., mit Werken von Dvořák, Puccini, Piazzolla, Villa-Lobos u.a. im Plauener Komturhof (Tickets in der Tourist-Info; Tel.: 03741 2911027).

Doch auch danach geht es noch vielfältig weiter, wie ein Blick auf www.v-ph.de verrät.