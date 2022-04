Die Vogtlandhalle in Greiz.

Vogtland-Philharmonie mit Oboen-Konzert in Greiz und Reichenbach

Greiz/Reichenbach. Juri Vallentin stellt sich als Solist dem Publikum vor.

Erstmals nach sechs Jahren steht am Mittwoch, 27. April, im Neuberinhaus Reichenbach und am Freitag, 29. April, in der Vogtlandhalle Greiz wieder die Oboe im Zentrum eines Sinfoniekonzertes der Vogtland-Philharmonie. Die Konzerte finden entsprechend der gelockerten Corona-Regeln jeweils um 19.30 Uhr statt – der zwischenzeitliche Nachmittagstermin entfällt, heißt es.

Abonnenten würden ihre angestammten Plätze zurückerhalten. Dafür müssten die erworbenen Karten vorab in der Tourist-Info Reichenbach oder in der Vogtlandhalle umgetauscht werden. Hier gebe es auch Tickets im Freiverkauf.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Jeweils 45 Minuten vor Konzertbeginn finde eine Einführung im großen Saal statt. Die Leitung habe Chefdirigent Dorian Keilhack. Als Solist an der Oboe stelle sich Juri Vallentin vor. Neben anderen zahlreichen internationalen Preisen gehörte er 2019 als erster Oboist in der Geschichte des Internationalen Tschaikowsky-Wettbewerbs in St. Petersburg zu den Preisträgern.

Mozart und Copland

Zu erleben sei er mit zwei völlig verschiedenartigen Oboen-Konzerten des Mozart-Zeitgenossen Ludwig August Lebrun sowie von Antonio Pasculli über Themen aus Giuseppe Verdis Oper „Die sizilianische Vesper“.

Abgerundet werde das Programm durch Wolfgang Amadeus Mozarts „Prager“ Sinfonie D-Dur KV 504 sowie Aaron Coplands Orchestersuite aus dem Ballett „Appalachian Spring“. Dieses wurde 1945 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet und gehört zu den wichtigsten amerikanischen Kompositionen des 20. Jahrhunderts.