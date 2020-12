Blick in den großen Saal der Vogtlandhalle während der Video-Aufnahmen.

Vogtland-Philharmonie serviert Silvester- und Neujahrskonzert per Video

Die über viele Jahre hinweg ausverkauften Silvester- und Neujahrskonzerte der Vogtland-Philharmonie Greiz/Reichenbach dürfen aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Doch Not macht erfinderisch – und so wurde die Idee geboren, den treuen Fans dieses Konzerterlebnis in einem etwa 30-minütigen Video ins heimische Wohnzimmer zu bringen.

Unter Einhaltung eines strengen Hygienekonzeptes wurde in den zurückliegenden Tagen der große Saal der Vogtlandhalle in ein Filmstudio mit mehreren Kameras durch die Fernsehproduktion Carlsfeld verwandelt. Für die Tonabnahme zeichnet das Tonstudio Engelhardt aus Lengenfeld verantwortlich.

Titel abschnittsweise aufgenommen, synchronisiert und zusammengefügt

Die Musiker des Klangkörpers, alle mit FFP-2-Masken ausgestattet, hatten in großer Besetzung Platz genommen, der Dirigent sowie alle Orchestermitglieder mussten die vorgegebenen Abstände einhalten.

Das Video beginnt mit einem Anflug mittels Kameradrohne, gesteuert von Enrico Rothe, auf die Vogtlandhalle und führt die Zuschauer virtuell bis in den großen Saal. In Reichenbach beginnt der Drohnenflug an der Geschäftsstelle der Vogtland-Philharmonie bis zum Rathaus.

Im Live-Mitschnitt haben die Medienmacher jeden Titel abschnittsweise in verschiedenen Versionen aufgenommen, synchronisiert und zusammengefügt.

Angelehnt an das Wiener Neujahrskonzert

Angelehnt an das Wiener Neujahrskonzert, werden die Orchestertitel mit Fotografien aus der Region von den Fotografen Carsten Steps, Christian Freund, Jens Meinel, der Stadt Reichenbach, Marcus Glahn und der Vogtland-Philharmonie unterlegt.

Die Gesangssolisten mit der Sopranistin Barbara Elisabeth von Stritzky und dem Tenor Alexander Geller werden mit dem Klangkörper unter der Leitung des Dirigenten Dorian Keilhack ein anspruchsvolles und unterhaltsames Programm bieten. Dabei kommen Werke zu Gehör wie die Ouvertüre zu „Pariser Leben“ von Jacques Offenbach, „Dein ist mein ganzes Herz“ aus dem "Land des Lächelns" von Franz Lehar, Eine kleine Nachtmusik - „wie sie Mozart nie geschrieben hätte“ von Fredo Jung, Pietro Mascagnis Intermezzo sinfonico aus „Cavalleria rusticana“, das Schwipslied von Johann Strauß und Leroy Andersons „Serenata“.

Die Solisten verabschieden sich mit dem Duett von Emmerich Kalman „Einmal möcht ich wieder tanzen“, dem Ohrwurm aus Gräfin Mariza. Natürlich darf abschließend der Radetzky-Marsch als Rauschmeißer nicht fehlen. Durch das Programm wird Generalmusikdirektor Stefan Fraas führen.

Das Video ist ab dem 31. Dezember auf der Webseite der Vogtland-Philharmonie unter www.v-ph.de und weiteren sozialen Medien zu sehen.