Vogtland Philharmonie spielt Klassiknacht im Goethepark

Greiz. Der Intendant der Vogtland Philharmonie, Stefan Fraas (links) und Orchesterdirektor Ulrich Wenzel laden zur Klassiknacht am 4. Juli in den Goethepark ein. Wegen der Corona-Auflagen gibt es für die Zuschauer 150 Bänke, zur Verfügung gestellt durch die Vereinsbrauerei, auf denen maximal 350 Gäste sitzen dürfen. Stehplätze gibt es nicht. Tickets: 03765/13470, Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr, ticket@vogtland-philharmonie.de oder an der Abendkasse. Beginn ist um 20.30 Uhr.